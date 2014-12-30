سرمای شدید سیستم حمل و نقل سوئیس را مختل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، بدنبال ورود موج شدید سرما در اروپا شماری از کشورهای اروپایی با مشکلاتی روبرو شدند.

براساس گزارش ها رسیدن دمای هوای سوئیس به زیر 29 درجه سانتیگراد، حمل و نقل را در این کشور بخصوص در بخش‌های شرقی و شمالی با مشکل روبرو کرده و سبب بروز اختلال در آن شد.

سرمای شدید هوا در سوئیس موجب شده که راه‌آهن این کشور دچار اختلال در فعالیت بسیاری از قطارهای خود شود و برنامه شمار زیادی از قطارهای راه‌آهن سوئیس به دلیل سرمای شدید هوا و اختلال در دستگاه‌های علائم و همچنین مشکلات مربوط به انسداد بنادر به دلیل یخبندان لغو شده است.

طبق اعلام اداره هواشناسی سوئیس، برودت شدید هوا در این کشور تا سال جدید ادامه خواهد یافت.