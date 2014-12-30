حوادث ۸۸ حلاوت انتخابات ۴۰ ميليونی را از بين برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا اکرمی، صبح سه شنبه در مراسم بزرگداشت ۹ دی و ۱۲ دیماه سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان یزد در سال ۸۶ اظهار داشت: مردم ایران در آن زمان به رغم مشکلاتی نظیر افزایش بیکاری و اعتیاد و طلاق، کاهش ازدواج، ۶۵۰ هزار میلیارد سرمایه سرگردان و ... پای انقلاب اسلامی و نظام ایستادند و مشارکت ۴۰ میلیونی در انتخابات داشتند.

وی بیان کرد: مردم می دانستند که گرچه برخی مشکلات وجود دارد اما دستاوردهای عظیمی نیز داریم که به پاس آن دستاوردها مشارکت خوبی در انتخابات داشتند.

رئيس نهاد فرهنگي رياست جمهوری ادامه داد: بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸، انتخاباتی شیرین و دلپذیر انجام گرفت، در سالروز ولادت حضرت زهرا (س) سخنان ناروایی مطرح شد و به کوی دانشگاه و منازل نمایندگان حمله شد که رهبری خود فرمود که قلب مرا به درد آوردند.

اکرمی بیان کرد: در عاشورای حسینی به امام حسین (ع) و عاشورای حسینی جسارت شد در حالی که در کشور ما عاشورا حتی مورد توجه و احترام ارامنه، زرتشتیان و اقلیت‌های مذهبی دیگر است.

رئيس نهاد فرهنگي رياست جمهوری با بیان اینکه شنیدن شعار «نه غزه، نه لبنان» نیز در این وقایع بسیار دردناک بود اما مردم در ۹ دی با حضور و راهپیمایی خود به دنیا اعلام کردند که هم کشور و دین و انقلاب را دوست و هم ولایت فقیه را و برای حمایت از آن همواره در صحنه هستند.

وی تاکید کرد: حادثه ۸۸ را باید با بصیرت مطالعه و بررسی کنیم و نسبت به آن هوشیار باشیم و کسانی که عذرخواهی نکنند، بخشیده نمی ‌شوند.

در این مراسم همچنین سالروز ورود مقام معظم رهبری به استان یزد گرامی داشته شد.

مراسم امروز همچنین مصادف با هفتمین روز تدفین شهدای گمنام در حسینیه امیرچخماق بود که یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای گمنام به ویژه شهدای گمنام یزد گرامی داشته شد.