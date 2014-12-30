سطح مناطق حفاظت شده لرستان افزایش می یابد

مهرداد فتحی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افزایش سطح مناطق حفاظت شده استان آغاز شده و به زودی این اقدام در استان عملیاتی می شود.

وی با بیان اینکه پرونده چندین منطقه استان را برای تصویب به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارسال کرده ایم عنوان کرد: با تصویب این طرحها و پرونده ها این مناطق از منطقه شکار و صید ممنوع به منطقه حفاظت شده تبدیل می شوند.

مدیر کل محیط زیست لرستان با بیان اینکه درصورت تصویب این طرحها در شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور سطح مناطق حفاظت شده لرستان افزایش خواهد یافت گفت: هم اکنون حدود هفت درصد از استان لرستان منطقه حفاظت شده بوده و با تصویب طرحهای یاد شده چهار درصد به مناطق حفاظت شده لرستان اضافه می شود.

فتحی بیرانوند تصریح کرد: با این اوصاف میزان ۱۱ درصد از وسعت استان لرستان به منطقه حفاظت شده تبدیل می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به احداث پاسگاههای محیط بانی در لرستان اشاره کرد و گفت: هم اکنون شش پاسگاه محیط بانی در نقاط مختلف استان لرستان در دست ساخت است.

مدیر کل محیط زیست لرستان افزود: غیر از این شش پاسگاه در دست ساخت، تا اکنون ۱۸ پاسگاه محیط بانی دیگر در سطح استان لرستان احداث شده است.

فتحی بیرانوند یادآور شد: در استان لرستان ۲۰۰ هزار هکتار منطقه حفاظت شده وجود دارد.