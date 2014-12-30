شناسایی سم برخی محصولات کشاورزی با نانوذرات طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان مجدی نسب، محقق طرح شناسایی سم سرطان زا گفت: این ماده در مواد خامی همچون غلات، حبوبات، قهوه، انگور، و ادویه‌جات شناسایی شده که علاوه بر این، در محصولات فرآوری شده از قبیل نان نیز به دلیل پایداری شیمیایی آن در برابر عملیات حرارتی و آبکافت، نیز یافت می‌شود.

مجدی نسب در خصوص مشکلات عمده در تشخیص این ماده‌ی خطرناک عنوان کرد: روش‌های زیادی برای تشخیص این سم وجود دارد که برخی دستگاهی (مانند روش GC/MS) و برخی بر اساس ارزیابی‌های ایمونوشیمیایی (مانند روش الایزا) هستند.

وی افزود: متأسفانه این روش‌ها علاوه بر هزینه‌ی بالا، به زمان زیاد و افراد متخصص و ماهری نیاز دارد که قادر به انجام آزمون‌های مربوطه باشند و این در حالی است که در بسیاری از مکان‌هایی که شناسایی سم اکراتوکسین A ضرورت دارد، این تجهیزات موجود نبوده و فرایند تشخیص را با مشکل روبرو ساخته است.

به گفته این محقق، افزایش سرعت شناسایی، سهولت استفاده و کاهش هزینه‌ی تشخیص از جمله مزایای استفاده از روش پیشنهادی محققان است که به دانش فنی تولید انواع بسته‌های(کیت) تشخیصی مبتنی بر این روش برای مواد مختلف دست یافتند. تلاش این محققان ایجاد یک روش ساده و کاربرپسند جهت تشخیص سم اکراتوکسین A در محصولات کشاورزی از جمله گندم، ذرت، سویا و برنج بوده است.

مجدی نسب در ادامه عنوان کرد: در این طرح، یک بسته تشخیصی سریع و فوق حساس مبتنی بر روش ایمونوکروماتوگرافی فراهم شده و برای این منظور نوارهای آزمونی با استفاده از نشانگر نانوذرات طلا طراحی و تهیه شده‌ که پس از قرار دادن نمونه روی نوار، نتایج در مدت 15 دقیقه حاصل می‌شوند. لازم به ذکر است که نانوذرات طلا، در ترکیب با سم سبب ایجاد رنگ قرمز می‌شوند که با چشم غیر مسلح نیز قابل تشخیص است.

به گزارش مهر، ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری به منظور حمایت از فعالیت های پژوهشی مرتبط با فناوری نانو به نویسندگان مقالات ISI جایزه تشویقی اعطا می کند. علاقه مندان برای استفاده از حمایت تشویقی ستاد توسعه و فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می توانند به صفحه حمایت تشویقی مقالات ISI مراجعه کنند.

این آیین نامه مشمول مقالاتی می شود که به روش های مختلف به چاپ رسیده اند.وی در تحقیقات خود موفق به ساخت یک بسته‌ی تشخیصی جهت شناسایی سمی سرطان‌زا در محصولات کشاورزی شده است.این بسته افزایش سرعت، حساسیت و سهولت استفاده را به دنبال دارد و در ساخت آن از نانوذرات طلا استفاده شده است. صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی می‌توانند از نتایج این طرح استفاده کنند.

انسان و حیوانات به طور مداوم در معرض انواع سمومی که به طور طبیعی در محصولات مختلف غذایی تولید می‌شوند، قرار دارند. اکراتوکسین A ماده‌ای است که توسط برخی از گونه‌های قارچی تولید شده و دارای ویژگی‌های سمی است که توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان در دسته‌ی مواد سرطان‌زای انسانی (گروه 2B) قرار دارد.