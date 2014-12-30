پیگیری مشکلات شرکتهای سخت افزاری/ اصلاح آیین نامه خدمات پس از فروش

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین غروی رام با اعلام برنامه ها و اهداف فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای در حوزه سخت افزار گفت: کمیسیون سخت افزار تلاش می کند علاوه بر پایش اخبار و قوانین مربوط به واردات، توزیع و تولید بازارسخت افزار، مشکلات کسب و کار این حوزه را از طریق مراجع ذیربط پیگیری کند.

وی با تاکید براینکه کمیسیون سخت افزار راهکارها و برنامه های مشخصی برای حل نواقص و قوانین موجود در امور واردات، توزیع، تولید و خدمات پس از فروش اقلام سخت افزاری دارد، ادامه داد: با توجه به دایره ارتباطات و تجارب اعضای کمیسیون سخت افزار، تاکنون تمامی چالش ها و دغدغه های شرکت های این حوزه همچون مشکلات ثبت سفارش کالا، تعرفه ها و مشکلات گمرکی ، چالش ها و مسائل ارزی و مالیاتی و حتی بازرسی و استاندارد کالاها شناسایی شده است و کمیسیون همچون گذشته، پیگیری های خود به منظور ارائه راهکار و حل این نواقص را انجام خواهد داد.

اصلاح آیین نامه خدمات پس از فروش محصولات IT

رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران با اشاره به برنامه های این کمیسیون در زمینه بهبود حوزه خدمات پس از فروش، گفت: درخصوص آئین نامه خدمات پس از فروش محصولات IT که نسخه عمومی آن از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تدوین شده بود، پیش از این کمیسیون سخت‌افزار فعالیت زیادی انجام داد و سرانجام پیشنهاداتی به منظور اصلاح و تخصصی کردن آن در حوزه فعالیت IT صورت گرفت.

غروی رام ادامه داد: کمیسیون راهکارهای جامع خود به منظور ارتقاء خدمات پس از فروش IT و رعایت حقوق مصرف کنندگان را ارائه می دهد و در این زمینه به ارتباط و تعامل مستمر خود با سازمان حمایت مصرف کنندگان و همچنین اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه خواهد داد .

وی با اشاره به فعالیت های سه دوره اخیر کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران گفت: این کمیسیون تاکنون بیشترین رصد را نسبت به مسائل بازار IT، نرخ ارز و پیگیری بخش‌نامه‌های یک‌شبه دولت داشته و تلاش کرده تا آخرین تحولات و مسائل حوزه سخت‌افزار را به فعالان این حوزه اطلاع رسانی کند.

مبارزه با پدیده قاچاق در حوزه کالاهای IT

رئیس کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران مبارزه با پدیده قاچاق در حوزه کالاهای IT را از دیگر برنامه های این کمیسیون عنون کرد و گفت: کمیسیون راهکارهای خود به منظور مقابله با تقلب، قاچاق کالا و تبلیغات دروغین در حوزه کالاهای سخت افزار را ارائه می دهد.

غروی رام در تشریح همکاری ها و تعاملات این کمیسیون با نهادهای ذیربط ادامه داد: درخصوص تغییر و تحولات حوزه فناوری اطلاعات، شرایط تحریمی و نوسانات نرخ ارز، در گذشته بارها جلسات متعددی با سازمان توسعه تجارت، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، کمیسیون ماده یک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار کرده و نظرات کارشناسی صنف را به گوش مسئولان رسانده‌ایم و کماکان پیگیر مطالبات صنفی خود خواهیم بود.

او با تاکید براینکه "برقراری انسجام صنفی" مهم ترین دستاورد کمیسیون سخت افزار در دوره اخیر بوده، گفت: برای افزایش اتحاد و انسجام فعالان این حوزه فعالیت‌های زیادی صورت گرفته است. درحال حاضر تعامل هم افزا با مجمع عالی واردات کشور، انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانه ای کشور، اتحادیه فناوران رایانه تهران‌، سندیکای تولید کنندگان فناوری اطلاعات و اتاق بازرگانی داریم.