به گزارش خبرگزاری مهر، در «جشنواره ثلثنویسان جهان اسلام» نمایشگاهی از 50 اثر خوشنویسان و هنرمندان ایران، سوریه، ترکیه، عراق و امارات با موضوع آیات قرآن و احادیث معصومین به نمایش درمیآید. به گفته نعیمایی، اساس برگزاری جشنواره پیوند میان هنر خوشنویسی و هنر تابلوفرشبافی است و بهترین آثار حاضر در نمایشگاه در قالب طرحهایی برای تابلوفرش در اختیار هنرمندان و بافندگان تابلوفرش قرار میگیرد.
نخستین جشنواره و نمایشگاه «ثلثنویسان جهان اسلام» هشتم بهمن مصادف با هفتم ربیعالثانی با یادی از هنرمند فقید آیتالله سیدمرتضی نجومی آغاز به کار میکند. این هنرمند از مفسران قرآن، عضو پیوسته فرهنگستان هنر و چهره ماندگار هنر ایران بود و بخشی از نمایشگاه جشنواره به نمایش آثار او اختصاص دارد.
نمایش تابلوهایی از هنرمندان فقید حبیبالله فضائلی، آیتالله نجفی زنجانی و محمدرضا قنبری و برگزاری کارگاه خط داوود بکتاش و یکی از هنرمندان غیر ایرانی از برنامههای جنبی «جشنواره ثلثنویسان جهان اسلام» است که تا 10 بهمن ادامه دارد و روز 11 بهمن با برگزاری مراسم اختتامیه و تجلیل از استادان برگزیده ثلثنویسی به پایان میرسد.
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