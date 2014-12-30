نمایش 8 فیلم کوتاه در دور دوم اکران «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های كوتاه «چراغ خورشید» به كارگردانی آیدا پناهنده، «برفک با او» به كارگردانی نقی نعمتی، نجدول روزنامه و ...» به كارگردانی نیما عباس پور، «بستر داغ رویا» به كارگردانی توفیق امانی، «صورت‌های متروک» به كارگردانی اشكان احمدی، «مونولوگ» به كارگردانی كاوه قهرمان و «خواب‌زده» به كارگردانی فرشید اخلاقی پور در دور دوم اكران فیلم‌های كوتاه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اكران می‌شوند.

بنا بر برنامه اكران اعلام شده از سوی گروه «هنر و تجربه» در دور دوم اكران فیلم‌های این گروه، فیلم‌های كوتاه علاوه بر اكران در سانس های اختصاصی اكران فیلم كوتاه، در ابتدای فیلم‌های بلند سینمایی این گروه نیز نمایش خواهند داشت.