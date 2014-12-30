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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۵

نمایش 8 فیلم کوتاه در دور دوم اکران «هنر و تجربه»

نمایش 8 فیلم کوتاه در دور دوم اکران «هنر و تجربه»

هشت فيلم كوتاه از توليدات انجمن سينمای جوانان ايران در دور دوم اکران «هنر و تجربه» روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های كوتاه «چراغ خورشید» به كارگردانی آیدا پناهنده، «برفک با او» به كارگردانی نقی نعمتی، نجدول روزنامه و ...» به كارگردانی نیما عباس پور، «بستر داغ رویا» به كارگردانی توفیق امانی، «صورت‌های متروک» به كارگردانی اشكان احمدی، «مونولوگ» به كارگردانی كاوه قهرمان و «خواب‌زده» به كارگردانی فرشید اخلاقی پور در دور دوم اكران فیلم‌های كوتاه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اكران می‌شوند.

بنا بر برنامه اكران اعلام شده از سوی گروه «هنر و تجربه» در دور دوم اكران فیلم‌های این گروه، فیلم‌های كوتاه علاوه بر اكران در سانس های اختصاصی اكران فیلم كوتاه، در ابتدای فیلم‌های بلند سینمایی این گروه نیز نمایش خواهند داشت.

کد مطلب 2452430
آروین موذن زاده

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