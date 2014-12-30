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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۴۳

مظفر در مراسم ۹ دی:

فتنه ۸۸ جنگ احزاب عليه ملت ايران بود/فعاليت ۷۰ اتاق فكر در آشوب‌های ۸۸

فتنه ۸۸ جنگ احزاب عليه ملت ايران بود/فعاليت ۷۰ اتاق فكر در آشوب‌های ۸۸

بندرعباس - عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: فتنه ۸۸ يك جنگ احزاب عليه ملت ايران بود و همه بدخواهان و كينه توزان در فتنه حضور يافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مظفر پیش از ظهر سه شنبه در اجتماع مردم بندرعباس به مناسبت سالگرد حماسه ۹ دی با بیان اینكه با ظهور انقلاب اسلامی منافع استكبار جهانی در كشور ما قطع شد، عنوان كرد: پس از انقلاب نظام سیاسی جدیدی به نام جمهوری اسلامی در كشور ما شكل گرفت كه این نظام و انقلاب از آغازین روزهای خود همواره مورد غضب و خشم دشمنان بوده اند.

وی ادامه داد: دشمنان با فتنه های مختلف هزینه هایی را بر كشور ما تحمیل كردند اما ملت ایران همواره با تمامی سرمایه های مادی و معنوی خود در برابر این فتنه انگیزی ها به پا خواسته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حتی جنگ هشت ساله كه با حضور بیش از ۴۰ كشور علیه ما شكل گرفت نتوانست كوچكترین خللی در عزم و اراده ملت ایران وارد كند و مردم ما با صلابت از گردنه های حساس و توطئه ها عبور كرده اند.

مظفر تصریح كرد: ملت ایران ممكن است در مواقعی انتقادهایی نسبت به عملكرد مسئولان كشور داشته باشند اما هرگز بر سر آرمان ها و مبانی انقلاب اسلامی با كسی شوخی ندارند و منافع ملی را جایگزین منافع فردی نمی كنند.

وی فتنه ۸۸ را در استمرار دیگر فتنه های دشمنان در طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: این فتنه به دلیل كج اندیشی، غفلت و هواپرستی برخی نخبگان هزینه های بسیاری را بر ملت ما تحمیل كرد.

این نماینده مردم تهران در مجلس اضافه كرد: فتنه ۸۸ به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آغاز و با پشتیبانی استكبار جهانی، صهیونیست ها و گروههای نفاق منجر به تحریك احساسات عده ای از جوانان و موجب ریزش عده ای از نخبگان و رویش فراوانی از بدنه مردم شد.

مظفر خاطرنشان كرد: فتنه ۸۸ یك جنگ احزاب علیه ملت ایران بود و همه بدخواهان و كینه توزان در فتنه حضور یافتند و ۱۷ سفارتخانه غربی در كشور و نزدیك به ۷۰ اتاق فكر به رهبری كاخ سفید در هماهنگی آشوب های این فتنه نقش داشتند.

وی گفت: اقدامات ساده اندیشانه برخی نخبگان موجب شد تا دندان طمع دشمن تیزتر شود و گستاخانه تغییر نظام را پیگیری كنند و دگراندیشان نیز با تمسك به انقلاب های مخملی كشور را به آشوب كشاندند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینكه ملت ایران و مقام معظم رهبری در روزهای آغازین فتنه با نجابت، بردباری داشتند، عنوان كرد: در زمستان ۸۸ آشوب های فتنه رویكرد براندازانه پیدا كرد و فتنه گران به عاشورای حسینی اهانت كردند و با كتك زدن عزاداران، در روز عاشورا سوت و كف زدند و اینجا خون مردم به جوش آمد.

مظفر بیان داشت: در روز ۹ دی سیل و موج جمعیت در كشور برای دفاع از ارزش ها حماسه ای جاودانه را در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند.

کد مطلب 2452431

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