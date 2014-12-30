به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرینفر پیش از ظهر امروز در نشست ستاد اجرایی مرکز ارتباطات مردمی سفر رئیس جمهور به بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر خود را برای سفر کاروان تدبیر و امید آماده میکند و تمهیدات لازم برای این سفر مهم اندیشیده شده است.
معاون استاندار بوشهر افزود: فعالسازی سامانه 111 برای ارائه درخواستها و مطالبات مردم از دولت از برنامههای مسئولان است و از این طریق، درخواستها به شکل مطلوبتری پیگیری شده و ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت.
وی بیان کرد: ستاد پاسخگویی به مردم در سفر کاروان تدبیر و امید را شبانهروزی خواهیم کرد و امیدواریم با فعالیت و تلاش شبانهروزی بتوانیم بهترین خدمات را در انتقال مطالبات مردمی به هیئت دولت داشته باشیم.
معاون استاندار بوشهر با بیان اینکه رضایت عمومی مردم مهمترین مسئله است خاطرنشان کرد: رضایت عمومی مردم میتواند مهمترین دستاورد سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان بوشهر باشد.
زرینفر تصریح کرد: تشکیل کمیتههای مختلف و برنامهریزی برای استقبال از کاروان تدبیر و امید در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با همکاری مسئولان به اهداف مورد نظر برسیم.
فعالسازی سامانه 111 در سفر رئیس جمهور به بوشهر
مدیر کل ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری نیز در این نشست اظهار داشت: در سفرهای کاروان تدبیر و امید بیشترین تلاش برای بهبود خدماترسانی به مردم و رضایتمندی عمومی انجام میشود و از همه توان موجود برای این مهم بهره میبریم.
ناصر امیری از فعالسازی سامانه 111 در این سفرها خبر داد و افزود: با برنامهریزی و پیشبینیهای به عمل آمده، تمام نامهها از طریق "سیستم الکترونیکی ارتباط مردم و دولت" به دستگاههای اجرایی ارسال خواهد شد و تلاش میکنیم که از جمعآوری نامهها خودداری و با تبلیغات مناسب تلفن 111 را معرفی تا مردم از این طریق مشکلات، درخواستها و گزارشات خود را مطرح و پیگیری کنند.
وی یادآور شد: دستگاههای خدماترسان باید آمادگی کامل برای پاسخگویی مناسب به مردم در طول سفر ریاست محترم جمهوری داشته باشند.
امیری گفت: افرادی که قرار است به مطالبات و درخواستهای مردم از طریق سامانه 111 پاسخ دهند باید آموزشهای تخصصی لازم را ببینند و امیدواریم این مسئله به بهترین شکل انجام شود.
وی خواستار همکاری همه دستگاهها برای خدماترسانی بیشتر و باکیفیتتر به مردم در جریان سفر کاروان دولت تدبیر و امید در استان بوشهر شد.
در این نشست تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی مختلف استان بوشهر نیز ضمن بیان نظرات و دیدگاههای خود، آمادگی دستگاههای اجرایی را برای خدماترسانی بهینه به مردم ابراز داشتند.
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