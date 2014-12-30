سفارت انگلیس؛ قرارگاه عملیاتی آشوب ها در تهران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مقدم فر معاون فرهنگی مجمع بیداری اسلامی در همایش علمی بررسی نقش دولت انگلیس در فتنه 88 در مرکز همایش های صدا و سیما با بیان اینکه غربی ها در رابطه با فتنه 88 یک اشتباه محاسباتی و برآورد غلط داشتند که مچ آنها را باز کرد گفت: برآورد غلط آنها این بود که این فتنه قطعا کار جمهوری اسلامی را تمام خواهد کرد و یا تغییر وضعیت ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: در این فتنه برای اولی بار نخبگانی در سطح بالای نظام با آنها همزبان شدند و آنها احساس می کردند که مدل انقلاب رنگین کار را در ایران تمام خواهد کرد.

مقدم فر با بیان اینکه 111 کد و نشانه مسلم مبنی بر دخالت بیگانگان در فتنه 88 پیدا کرده ایم گفت: حجم عمده ای از این اسناد مربوط به دولت پادشاهی انگلستان است.

مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه به ذکر جزئیاتی از این اسناد پرداخت و اظهار داشت: فردی به عنوان پاول رابرت که از مسئولان خزانه داری آمریکا در دوران ریگان بوده و ستون نویس نشریه وال استریت ژورنال نیز بوده است یادداشتی نوشته مبنی بر اینکه اعتراضات تهران در سال 88 به روشنی از نوع اعتراضات هدایت شده توسط سازمان جاسوسی آمریکا در اوکراین و گرجستان بوده و انسان باید نابینا باشد که چنین چیزی را نبیند.

مقدم فر تصریح کرد: تفاوت جنگ سخت و نرم در همین جا معلوم می شود که جنگ نرم کوتاه مدت نیست و نمی تواند یک شب و یک ساله و پنج ساله به نتیجه برسد؛ این غلط است که در رصد و تحلیل فتنه 88 تنها به 6 ماه قبل از آن برگردیم.

وی در توضیح این مطلب گفت: دستگیر شدگان فتنه 88 از اواخر جنگ طراحی این فتنه شروع شد و یک تست ناموفق در 18 تیر 88 صورت گرفت اما 10 سال بعد از آن دوباره امتحان شد.

طبق گفته همین فرد (پاول رابرت) برخی از این اقدمات برنامه ریزی چند دهه ای نیاز دارد.

طراحی سه بازوی فکری، اجرایی و رسانه ای برای فتنه 88

معاون فرهنگی مجمع بیداری اسلامی با بیان اینکه غربی ها حدود دو دهه برای پیاده سازی مدل فتنه 88 کار کردند گفت: آنها در این ارتباط سه بازوی فکری، اجرایی و رسانه ای در نظر گرفتند.

مقدم فر با اشاره به بخش هایی از بازوهای فکری این جریان گفت: بنیاد های مانند سوروس، راک بلر و کارنگی مراکزی بوده اند که در دوران اصلاحات به داخل کشور راه می یابند و میدان عمل پیدا می کنند. ایجاد، ترویج و حمایت از یک تفکر خاص در ایران که منطبق با مدل جنگ نرم مدنظر غربی ها بوده است از دیگر اقداماتی است که در قالب بازوهای فکری دنبال شده است.

وی با تاکید بر ضرورت بازخوانی اعترافات افرادی همچون کیان تاج بخش نماینده بنیاد سوروس در ایران که در دادگاه سال 88 بیان شد گفت: او به برنامه ریزی آمریکا برای تربیت مبلغانی اشاره می کند و از افرادی مانند سروش و سریع القلم نام می برد. تاج بخش می گوید که در اتاق های فکر اسرائیل به من می گفتند که الگوهای ما چنین افرادی هستند وی توضیح می دهد که در دوره اصلاحات من واسطه ملاقات خیلی ها با جورج سوروس شدم که از جمله آنها خود آقای خاتمی بود.

وی در ادامه به جزئیات بازوهای اجرایی دشمن در فتنه 88 اشاره کرد و اظهار داشت: این بازوهای اجرایی شامل شاخه های زنان، قومی و نژادی، حقوق بشر، کارگری، دانشجویی و NGO ها بوده اند که به عنوان مثال در شاخه زنان افرادی مانند شیرین عبادی و شادی صدر فعالیت می کردند و سندی هست که 10 میلیون یورو برای ایجاد نهضت های زنان دریافت کرده بودند.

مقدم فر با بیان اینکه ادبیات سازی برای جنگ نرم در ایران با ترجمه کتاب از «دیکتاتوری به دموکراسی» جین شارپ شروع می شود خاطرنشان کرد: در این کتاب یک دستورالعمل 198 بندی برای انقلاب در ایران ارائه شده است.

وی ادامه داد: مرکز سابان وابسته به موسسه بروکینگ در سندی که در همان خرداد ماه 88 منتشر کرده است بر اندازی نرم و مخملی را توصیه و اثبات می کنند؛ این سند دم خروسی است که بیرون زده است چون فکر می کردند قطعا کار تمام است به همین خاطر این اسناد را به راحتی در همان زمان منتشر کردند اگرنه انقدر بی احتیاطی نمی کردند.

مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه در ادامه به بازوهای رسانه ای دشمن در فتنه 88 اشاره کرد و گفت: در ماه می 2007 میلادی یعنی دو سال پیش از فتنه جان بولتون که از سخنانی می گوید که اکنون شاهد تلاش های آمریکا در تهران برای هدایت و دامن زدن به یک انقلاب رنگی هدایت شده هستیم. در همین رابطه یک موسسه صهیونیستی به نام هیفوی وظیفه حمایت های مالی از برخی روزنامه نگاران را برعهده داشتند و جورج بوش نیز سندی برای فریب اطلاعاتی به منظور بی ثبات کردن و سرنگونی حکومت روحانیت در ایران امضا کرده است.

سفارت انگلیس؛ قرارگاه عملیاتی آشوب ها در تهران

معاون فرهنگی مجمع بیداری اسلامی با بیان اینکه در مجموع برنامه ریزی ها عرصه اجرایی کار به دولت انگلیس سپرده شده بود گفت: دلیل اینکه این کار به جای دولت آمریکا به دولت انگلیس واگذار شد این بود که انگلستان در تهران سفارتخانه داشته است و این سفارتخانه نیز نقش قرارگاه عملیاتی را برای آشوب ها ایفا می کرد.

مقدم فر افزود: شبکه بی بی سی فارسی نیز که میداندار رسانه ای این عملیات بوده است به صورت شتابزده و 6 ماه قبل از انتخابات 88 راه اندازی شد در حالی که قرار بود یک سال بعد از آن راه اندازی شود.

وی با اشاره به برخی از جزئیات اقدامات و تحرکات سفارت انگلیس در تهران براساس اعترافات "رسام" تحلیلگر ارشد این سفارتخانه گفت: ایجاد شبکه وسیعی از رابطین در سطح کشور از جمله این تلاش ها بوده است که در همین رابطه رسام می گوید 130 نفر از اساتید دانشگاه و نخبگان را طی چند سال در قالب بورسیه های تحصیلی یا سفرهای علمی و بازدید از دانشگاه های اروپا به سفارت انگلیس وصل کردند.

مقدم فر با طرح این سوال که امروز رسام کجاست ادامه داد: رسام حدود 20 روز بازداشت بود اما بعد با یک قرار صادرشده مرخصی گرفت و بیرون آمد و امروز در کشور انگلیس و در کنار اربابان خود است! در اینجاهاست که باید دستگاه های اطلاعاتی و قضایی ما هوشیار باشند.

وی ادامه داد: اقدامات و برنامه های شورای فرهنگی بریتانیا نیز قابل بررسی و تامل است که در قالب ارتباط با NGOها در ایران فعالیت می کرده است؛ افراد برخی از این NGOها امروز در کشور ما و در برخی بخش ها مشغول به کار شده اند.

مشاور فرهنگی فرمانده کل سپاه در پایان به چینش افراد نفوذی در ستاد موسوی و کروبی توسط دولت انگلیس اشاره کرد و گفت: از جمله این افراد اردشیر امیر ارجمند است که مسئول کمیته حقوقی ستاد موسوی بوده و بیانیه های موسوی را نیز او می نوشت.

مقدم فر اضافه کرد: فرد دیگر از این قبیل نیز رضا خادمی با نام مستعار حبیب است که در ستاد کروبی فعالیت می کرد؛ این فرد عضو سازمان منافقین بوده که در قرارگاه اشرف فعالیت کرده و بعد از بازگشت به ایران در ستاد کروبی نفوذ کرده بود.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت انتشار عمومی و بازخوانی دقیق این اسناد برای عبرت های آینده تاکید کرد.