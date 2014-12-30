به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، محمدعلی سلیمی در هشتمین نشست كارگروه تخصصی اشتغال وسرمایه گذاری استان كه به ریاست "دریانورد" معاونت برنامه ریزی استانداری هرمزگان برگزار شد، افزود: علیرغم اینكه امسال برای هیچ دستگاهی سهمیه اشتغال درنظر گرفته نشده است، عملكرد دستگاه های اجرایی استان در زمینه ایجاد اشتغال در سالجاری بیش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ نفر است.

وی بیان داشت: در اجرای ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی امسال ۱۳۳ میلیارد ریال تسهیلات مصوب شده است كه از این میزان، ۷۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال معادل ۵۴ درصد تاكنون به بانكهای استان ابلاغ گردیده كه با توجه به فرصت كم باقیمانده تا پایان سال لازم است دستگاه های اجرایی هر چه سریع تر طرحهای كارشناسی شده متقاضیان را به دبیرخانه معرفی تا پس از تصویب به بانكهای عامل ارسال کنند.

وی بالا بودن نرخ سود بانكی را یكی از علل مشكلات متقاضیان دریافت این تسهیلات ذكر كرد.

در این نشست، گزارش اداره كل حمل ونقل وپایانه های استان در خصوص میزان تحقق اهداف وبرنامه های اسناد توسعه اشتغال توسط مدیرکل حمل ونقل و پایانه های هرمزگان ارائه شد.

مجرد با بیان اینكه حمل ونقل مهمترین سهم را در تولید ارزش افزوده و اشتغال دارد، گفت: میزان تعهد اشتغال بخش حمل و نقل استان در سالهای گذشته صد درصد محقق شده است و اشتغال در این بخش پایدار است.

وی در ادامه با بیان اینكه توسعه مجتمع های خدماتی و ایجاد شركتهای حمل و نقل و همچنین راه اندازی شهركها سبب ایجاد اشتغال پایدار می شود، اظهارداشت: مرحله اول شهرک حمل ونقل بندرعباس رو به اتمام است و تا پایان سال جاری فاز اول آماده بهره برداری می شود.

مجرد افزود: تاکنون نزدیک به ۶۰۰ میلیارد ریال برای تکیمل این پروژه هزینه شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های هرمزگان ادامه داد: دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه دیگر برای تکمیل شهرک حمل و نقل بندرعباس نیاز است که ممکن است با ادامه تورم موجود این رقم در سال آینده به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

به گفته مدیرکل حمل و نقل و پایانه های هرمزگان، تکمیل شهرک حمل و نقل بندرعباس علاوه بر ساماندهی وضعیت حمل و نقل استان به وضعیت اشتغال استان نیز کمک می کند.

در این نشست، ۲ طرح بنگاه های اقتصادی مشكل دار از جمله احداث و راه اندازی مركز آموزش، پژوهش و مشاوره در زمینه اكوتوریسم و طرح "لنج صیادی"نیز بررسی شد.

بررسی اهداف، سیاستها و راهبردهای سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری، ارائه طرح خوشه صنایع دستی استان، ارائه گزارش اداره كل حمل و نقل و پایانه های استان در خصوص میزان تحقق اهداف و برنامه های اسناد توسعه اشتغال، عملكرد طرح مشاغل خانگی توسط دستگاه های اجرایی و بانك های عامل و ارائه گزارش سامانه رصد پنج دستور كار جلسه هشتمین كارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری استان بود.