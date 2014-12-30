حماسه بی نظیر ملت ایران در ۹ دی معادلات دشمن را بر هم زد

ابراهیم نکو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و حماسه آفرینان بصیرت و میثاق با رهبری در نهم دی اظهار داشت: وجود ارزشمند رهبری فرزانه و با بصیرت و حضور هوشمندانه مردم در ۹ دی به عنوان برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی خواهد درخشید.

وی ادامه داد: دشمن در این مقطع حساس غافل از وجود حکیمانه رهبری و مردمی مومن و انقلابی، بر اندازی این انقلاب را تمام شده تلقی کرده بود اما ملت شجاع کشورمان با تبعیت از فرامین ارزشمند مقام معظم رهبری روز نهم دیماه ۸۸ را به عزای عمومی برای تمامی بدخواهان این نظام مبدل ساختند.

این مسئول گفت: حماسه مردمی و خودجوش در این روز تاریخی، تمام معادلات بی اساس دشمن را برهم زد و نقشه های شوم و پلید این فتنه که توسط استکبار صهیونیستی و هم پیمانانش طراحی شده بود، نقش بر آب شد، در واقع خلق حماسه جاودان ملت در نهم دیماه یکباره دنیا را در بهت و شوک عظیمی فرو برد چرا که آنان برای اتمام کار این نظام لحظه شماری می کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: انقلاب اسلامی در آن مقطع بسیار حساس با هدایت حکیمانه رهبر مظعم انقلاب و ملتی قدرشناس توانست تهدیدی جدی را به یک فرصت بسیار ارزشمند تبدیل کنند و این فرصت منجر به این شد که امروز نگاه جامعه جهانی به ایران اسلامی کاملا متفاوت شده است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس حضور مردم مومن و انقلابی حوزه انتخابیه در راستای پیوستن به توده عظیم ملت انقلابی در حماسه نهم دی را بی نظیر توصیف کرد و گفت: مردم شهرستاهای رباط کریم و بهارستان نیز با حضور حداکثری خویش در حماسه عظیم نهم دیماه به حامیان ولایت و انقلاب پیوسته و توانستند در یوم الله ۹ دی بیداری، بصیرت و همبستگی خود را در کنار ملت ایران و بیعت مجدد با رهبر انقلاب اعلام کنند.