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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۱

ارتش رژیم صهیونیستی از پادگان‎های اطراف غزه عقب نشینی می‎کند

ارتش رژیم صهیونیستی از پادگان‎های اطراف غزه عقب نشینی می‎کند

منابع فلسطینی از تخلیه پادگانها و مقرهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف غزه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، ارتش رژیم صهیونیستی از عقب نشینی نیروهای خود از مقرهای اطراف نوار غزه که در نزدیکی کمربند امنیتی قرار ندارند، خبر داد.

کمربند امنیتی به نقاطی اطلاق می شود که در آنها میان غزه و فلسطین اشغالی گذرگاه وجود دارد.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که این اقدام در روز پنج شنبه هفته جاری عملی خواهد شد.

بنابراین گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی نیروهای خود را از این مناطق پس از مشورت با مقامات محلی شهرک های اطراف غزه اتخاذ کرده است. شهرک نشینان اطراف غزه در جریان جنگ 51 روزه از شلیک موشکهای مقاومت بشدت هراسناک بودند و اکثر این مناطق را در جریان این جنگ تخلیه کردند.

کد مطلب 2452439

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