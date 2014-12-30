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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۷

تماس ملی پوشان با افشارزاده برای تعیین تکلیف!

تماس ملی پوشان با افشارزاده برای تعیین تکلیف!

ملی پوشان استقلال پیش از سفر به استرالیا بامدیر عامل این باشگاه تماس گرفتند و خواهان تعیین تکلیف شدندکه افشارزاده به آنها اطمینان خاطر داد و قرارداد آنها به قوت خود باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در میان رسانه‌ای شدن ماجرای صادقی با استقلال، و پس از مصاحبه امیر قلعه نویی علیه ملی پوشان تیم که در آن هم بیک زاده و هم خسرو حیدری نیز بی نصیب نمانده بودند، دیگر ملی پوشان هم روز گذشته با افشارزاده تماس گرفته و هر کدام دقلیق زیادی با مدیر عامل تیم صحبت کرده و خواهان تعیین تکلیف شده اند که افشارزاده به سختی آنها را متقاعد کرده که نگران چیزی نباشند و تنها به تیم ملی فکر کنند.

این اتفاق در حالی رخ داد که در جلسه هیات مدیره هم اعضای هیات مدیره به شدت با تغییرات بیشتر در تیم مخالفت کردند و به افشارزاده اعلام کرده بودند که جلوی تغییرات بیشتر را بگیرد.

کد مطلب 2452441

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