تماس ملی پوشان با افشارزاده برای تعیین تکلیف!

به گزارش خبرنگار مهر، در میان رسانه‌ای شدن ماجرای صادقی با استقلال، و پس از مصاحبه امیر قلعه نویی علیه ملی پوشان تیم که در آن هم بیک زاده و هم خسرو حیدری نیز بی نصیب نمانده بودند، دیگر ملی پوشان هم روز گذشته با افشارزاده تماس گرفته و هر کدام دقلیق زیادی با مدیر عامل تیم صحبت کرده و خواهان تعیین تکلیف شده اند که افشارزاده به سختی آنها را متقاعد کرده که نگران چیزی نباشند و تنها به تیم ملی فکر کنند.

این اتفاق در حالی رخ داد که در جلسه هیات مدیره هم اعضای هیات مدیره به شدت با تغییرات بیشتر در تیم مخالفت کردند و به افشارزاده اعلام کرده بودند که جلوی تغییرات بیشتر را بگیرد.