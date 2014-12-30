به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله عباسی در تشریح آخرین وضعیت حفاری میدان یاران جنوبی به عنوان یکی از میادین مشترک نفتی ایران با عراق، گفت: به منظور شتاب بخشی به سرعت حفاری در میدان یاران جنوبی، اضافه شدن یك دستگاه جدید حفاری سنگین به ناوگان عملیات حفاری این میدان نفتی در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول با اشاره به واگذاری حفاری ٢٢ حلقه چاه در میدان یاران جنوبی توسط شرکت نفت به شركت ملی حفاری ایران تصریح کرد: حفاری در این میدان به صورت كلید در دست با ارائه همه خدمات جانبی (EPDS) انجام می شود.

مدیر پروژه حفاری میدان نفتی یاران جنوبی با بیان اینکه از میان ۲۲ حلقه چاه در میدان نفتی یاران جنوبی، ۲ حلقه چاه، ارزیابی و ۲۰ حلقه، توسعه ای است، اظهار داشت: هم اكنون حفاری نخستین چاه ارزیابی به اتمام رسیده و آزمایشات لازم به منظور كسب اطلاعات مخزنی بر روی چاه انجام شده است.

وی با اشاره به كسب نتایج مطلوب آزمایشات انجام شده بر روی چاه ارزیابی، بیان کرد: بر اساس برنامه پیش بینی انجام ۳ مرحله آزمایش بهره دهی چاه در نظر گرفته شده بود كه برای كسب اطلاعات تكمیلی از مخزن، ۹ مرحله به آن افزوده شد كه انجام آن نتایج رضایت بخشی را به همراه داشت.

این مقام مسئول افزود: هم اكنون چهار دستگاه حفاری ۲۸، ۵۴، ۶۰ و ۹۲ فتح در میدان نفتی یاران جنوبی مستقر هستند كه از میان آنها دستگاه های ۵۴، ۹۲ و ۶۰ در عمق بیش از ۳۲۰۰ متری مشغول انجام عملیات حفاری هستند.

عباسی عمق تقریبی حفاری در میدان نفتی یاران جنوبی را حدود ۳۶۰۰ متر اعلام كرد و یادآور شد: هم اكنون در مجموع ۱۱ هزار و ۳۰۰ متر حفاری با استفاده از توان عملیاتی ناوگان ملی حفاری انجام شده است.

مدیر پروژه حفاری میدان مشترك یاران جنوبی پیش بینی كرد كه در سال ۱۳۹۴ حفاری ۲۲ حلقه چاه تحت تعهد شركت ملی حفاری ایران در این میدان به اتمام برسد، تاکید کرد: در زمان حفاری دراعماق ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ متری به دلیل تخلخل زیاد سازند و اختلاف فشار موجود بین لایه های بالا و پایین مخزنی با مشكل هرزروی ۱۰۰ درصدی گل حفاری مواجه بودیم كه با كمك مهندسان حفاری این معضل برطرف شد.

به گزارش مهر، میدان یاران به عنوان یكی از میدان های مشترك نفتی در منطقه غرب كارون، بر اساس برآوردهای اولیه دارای یك میلیارد و 100 میلیون بشكه ذخیره نفت خام است، توسعه این میدان با استفاده از توان فنی و منابع مالی داخلی اجرا می شود .