نگاه مثبت دبیرکل صلیب سرخ به هلال احمر ایران/توانمندی های امداد و نجات

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید احمد موسوی در جلسه برنامه ریزی همایش جهانی کاهش خطرپذیری سوانح و بلایا در مناطق شهری با اشاره به این که نگاه مثبت دبیرکل فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر به هلال احمر ایران به ویژه در مصاحبه ها نشستهای خبری آشکار بود، اظهار کرد: الحاج سی با دیدن توانمندیهای هلالاحمر ایران به ویژه در حوزههای امداد و نجات، جوانان، بهداشت، درمان و توانبخشی، نساجی، بینالملل و به ویژه در حوزه آموزش، دیدگاه بسیار مثبتی به توانمندیهای ایران در این زمینهها پیدا کردند.
وی افزود: در این زمینه مرکز بینالمللی آموزش هلالاحمر در اصفهان بسیار مورد توجه دبیرکل فدراسیون بینالمللی قرار گرفت و لذا ضروری است تا هلالاحمر ایران در همه این زمینهها، برنامهریزیهای لازم را برای استفاده فکورانه و مفید از ظرفیتهای فراهم شده، انجام دهد.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه باید از فرصتهای فراهم شده کنونی در هیئت حاکمه بهره برد، اظهار کرد: بر این اساس ضروری است تا تیم کارشناسی با حضور نمایندگان همه سازمانها و زیرمجموعههای دخیل در حوزههای مختلف تشکیل و با برنامهریزیهای اداره کل عملیات و اموربشردوستانه هلالاحمر و نظارت معاونت امور بینالملل و حقوق بشردوستانه کارشناسیهای لازم در زمینه برنامههای لازم برای افزایش اثربخشی در هیئت حاکمه فدراسیون تدوین شود.
وی افزود: با برنامهریزی و جمعبندی این تیم کارشناسی میتوان در موارد مورد توجه دبیرکل فدراسیون بینلمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر به عملکردهای توسعهای دست یافته و بستر خوبی برای ارتقای سطح هلالاحمر ایران در فدراسیون فراهم کرد.
موسوی با تاکید بر اینکه باید جایگاه واقعی خود را در نهضت و فدراسیون بین المللی صلیبسرخ و هلالاحمر پیدا کنیم، گفت: لذا ضروری است تا حضور پررنگی در این دو بخش داشته باشیم و زمینه حضور نمایندگان بخشهای مختلف جمعیت هلال احمر را در کمیته های تخصصی نهضت و فدراسیون بینالمللی فراهم کنیم؛ چراکه اکنون دبیرکل فدراسیون بینالمللی هم در این زمینه موافقت خود را اعلام و بر حضور نمایندگان ایران در کمیتههای مختلف تاکید داشته است.
وی با اشاره به اینکه ضروری است تا نشستی با فدراسیون بینلمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر به منظور انجام توافقات نهایی در زمینه جزئیات تفاهمهای سفر دبیرکل فدراسیون به ایران، برگزار شود، اظهار کرد: بر این اساس باید برنامهریزیها در حوزههای آموزش و سایر بخش ها در فدراسیون بینالمللی با حضور نمایندگان جمعیت هلالاحمر ایران در کمیتههای مختلف انجام شود تا بتوانیم حضور و جایگاه ایران را در فدراسیون بیش از پیش پررنگ کنیم.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر با تشکر از حوزه های مختلف جمعیت در برنامه ریزی حضور ۳ روزه دبیرکل فدراسیون بینالمللی در ایران، با بیان اینکه به کارنامه خوبی در این زمینه دست یافتهایم، گفت: ضروری است تا نمایندگان جمعیت پس از انجام توافقات به فدراسیون معرفی شوند.
وی به برگزاری همایش جهانی کاهش خطرپذیری سوانح و بلایا در مناطق شهری در ایران اشاره و تاکیدکرد: باید همه تلاش خود را برای برگزاری اثربخش این رویداد جهانی انجام دهیم؛ چراکه تاکنون چنین همایشی در این سطح برگزار نشده و فرصت خوبی برای نشان دادن توانمندیهای ایران است.
شهابالدین محمدی عراقی معاون بینالملل و امور بشردوستانه جمعیت هلالاحمر هم در این نشست با تشکر از دبیرکل و سایرحوزههای جمعیت برای تلاشهایی که در مدت حضور دبیرکل فدراسیون در ایران داشتهاند، گفت: پیام خوبی از توانمندیهای ایران از طریق حضور دبیرکل فدراسیون بینالمللی منتقل شد تا جایی که دبیرکل فدراسیون از توانمندیهای هلالاحمر ایران شگفتزده بود.
وی افزود: در جلسه نهایی با والتر کوت، معاون عملیات فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر مقرر شد تا فهرستی از زمینههای تفاهم مشترک با فدراسیون بینالمللی تهیه شود تا این موارد در چارچوب همکاریها با فدراسیون به ویژه در بخشهای آموزشی پشتیبانی، لجستیک و اقلام نساجی نهایی شود.
محمدی عراقی گفت: چارچوب نهایی همکاریها باید تا دو هفته آینده مشخص شود و باراهبری رییس و دبیرکل جمعیت هلالاحمر، سهم هر حوزه برای ایفای نقش در هریک از بخشها مشخص و با همکاری فدراسیون بینالمللی اجرایی شود.
محقق نماینده هلالاحمر ایران در فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر هم با اشاره به این که از نظر دبیرکل فدراسیون بینالمللی، جمعیت هلال احمر ایران در شرایط بحرانی که سایر کشورها برای حفظ داوطلبان خود در چالش هستند، دارای داوطلبانی علاقهمند، کوشا و آماده است، اظهار کرد: به گفته الحاج سی، هلالاحمر ایران علاوه بر داشتن جایگاه بالا در سطح جامعه، از مقبولیت قابل توجهی در سطوح مدیریتی کشور برخوردار است و این واژگان بارها از زبان ایشان اعلام شد.
وی با اشاره به امضای یادداشت تفاهم سهجانبه میان فدراسیون بینالمللی، هلالاحمر و سازمان حفاظت محیطزیست ایران، بحران محیط زیست را یکی از ۲ چالش کنونی در سطح جهان برشمرد و اظهار کرد: این برای نخستین بار است که جمعیت هلال احمر ایران وارد مشارکت جدی در برنامه جهانی حفظ محیطزیست شده و لذا مقرر شده است به منظور حفظ محیطزیست، این تفاهنامه که از
محقق با اشاره به این که این تفاهمنامه نیاز به ابزارهای اجرایی دارد، گفت: لذا با توجه به یکی از بندهای این تفاهمنامه باید کارگروه مشخصی میان فدراسیون بینالمللی، هلالاحمر و سازمان حفاظت محیطزیست ایران تشکیل و هرچه سریعتر زمینه اجرای آن فراهم شود.
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