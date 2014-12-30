حماسه عاشورایی 9 دی طنین فریاد هیهات مناالذله امام حسین(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت 9 دی آمده است:
در پنجمین سالگرد حماسه ماندگار و تاریخی نهم دی، عظمت آن حماسه عظیم و باشکوه بیش از پیش بر همگان آشکار شده و زوایای کمتر پیدای آن ، بیشتر مورد تحقیق و مدّاقه مورخان ، محققان و بررسی و کنکاش مردم بصیرتمند ایران قرار گرفته و بایستی به بازخوانی علل و عوامل، زمینهها، آثار و پیامدها و پیامهای آن ، بیش از گذشته پرداخت تا روح آن حماسه برای همیشه در دلها و اذهان زنده و جاودان بماند.
آن حماسه عظیم و حضور ملّی وحدتبخش و امیدآفرین به فرموده مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی» به درستی که تجلی قدرت الهی و روح حسینبن علی«علیهالسلام» و دست خداوند بود که از قلوب با ایمان و ارادههای راسخ ملت مسلمان ، شجاع و مبارز ایران ظهور یافت تا بساط فتنۀ فتنهگران، آشوبطلبان و دشمنان عنود و حسود انقلاب را در هم پیچیده و قدرت نرم نظام و اراده ، عظمت و اقتدار ملی مردم و نظام را به منصه ظهور برساند.
غائله فتنه سال 1388 یک نسخه اعطایی نظریهپردازان کودتاهای رنگین و مخملین همانند "مایکل لدین"، "جین شارپ" و "جورج سوروس" به پیاده نظام و عوامل مزدور خود در داخل ایران بود که البته نسخهای کپیشده از کودتاهای رنگین اوکراین و غیره بود که این جملگی حکایتگر یک واقعیت بزرگ و کتمانناپذیر است و آن اینکه فتنه 88 نه پدیدهای صرفاً اتفاقی و نه سوء تفاهم بزرگ و نه اختلافی درون چارچوبهای نظام اسلامی بود؛ بلکه اتفاقی طرحریزی شده، با برنامه از قبل تهیه شده، حاصل اتاقهای فکر کانونهای صهیونیستی و همراهی سرویسهای جاسوسی غربی علیه تمامیت نظام ، ملت ، انقلاب و ارزشهای والا و برجسته آن بود ؛ که با حضور حماسی و با بصیرت ، مقاومت و حضور به موقع مردم عاشورایی ایران ناکام ماند.
حماسه نهم دی ماه 1388 تکرار عاشورای حسینی در پهنه کربلای ایران و پاسخی رسا به فریاد «هل من ناصر ینصرنی» حضرت ابا عبدالله الحسین «علیهالسلام» در عاشورای سال 61 هـ . ق است.
در نهم دی 1388 ؛ فریاد «هیهات مناالذلّه» مردم استکبارستیز و بصیر ایران بود که کران تا کران آسمان ایران را فرا گرفت و تمامی مرزهای جغرافیایی و سیاسی و انسانی را در نوردید و پیام رسا و بزرگ انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان رساند و نظام و کشور و انقلاب را در مقابل مخاطرههای پیشروی، تهدیدات نرم و سخت و توطئههای شوم دشمنان صیانت و بیمه کرد.
زنده نگه داشتن این روز بزرگ، تاریخی و تاریخساز و بررسی ریشهها، علل و عوامل، آثار، برکات، پیامدها و پیامهای آن ، خود نیز موجب نشر فرهنگ بصیرتافزایی و جلوگیری از بروز فتنههایی از این دست در سالیان بعد خواهد شد. مردم بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی از فتنه پیچیده و توطئه خطرناک 1388 سربلند خارج شدند، اما بایستی بدانیم، فتنه و توطئه در مسیر انقلاب تمامی ندارد، تا این انقلاب در سایه ولایت فقیه و دین مبین اسلامی جلو میرود، دشمن برای آن توطئهچینی میکند و فتنههای بعدی متفاوت ، پیچیدهتر و به مراتب سختتر است زیرا دشمن نیز از شکستهای خود تجربه میگیرد و با شیوههای متفاوت و بازیگران جدید و هر روز در لباسی به میدان میآید. اگر مراقبت و از فتنهها درس گرفته نشود، سرچشمههای فتنه قبلی ، بازیگران ، ابزارها و شیوههای آن شفاف نشود ، در درک فتنههای آینده دچار مشکل خواهیم شد و این نکته بسیار برای آیندۀ سلامت نظام و کشور مهم است که اگر از فتنه 88 ، حساسیتزدایی شود ، دچار غفلت شده و در آینده در دام فتنههایی به مراتب مهلکتر پیچیدهتری خواهیم افتاد؛ از همین روی از نخبگان و فرهیختگان کشور، مدیران و اصحاب رسانهها و جراید، مسئولان مراکز و دستگاههای حاکمیتی، فرهنگی، سیاسی و دینی، صاحبان بیان، قلم و تریبون انتظار می رود تا از فرصت نهم دی ، به عنوان روشنگری و بصیرت افزایی نسل جوان و آینده سازان کشور استفاده کرده و پیام وحدت و همدلی را تحت لوای ولایت فقه، انقلاب اسلامی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران ، سر دهند .
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