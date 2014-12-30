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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۲۲

بختیاری خبر داد:

ثبت ۲۵۴۵ واقعه ولادت در نهاوند/راه اندازی دو دفترخانه ثبت طلاق

ثبت ۲۵۴۵ واقعه ولادت در نهاوند/راه اندازی دو دفترخانه ثبت طلاق

نهاوند- رئیس اداره ثبت احوال شهرستان نهاوند از افزایش ولادت در شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: در ۹ ماه سال جاری دو هزار و ۵۴۵ واقعه ولادت در شهرستان نهاوند به ثبت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک بختیاری صبح سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: در راستای ابلاغ رشد جمعیتی کشور، واقعه ولادت در ۹ ماه گذشته در شهر نهاوند نسبت به مدت مشابه سال قبل دو و دو دهم درصد افزایش داشته است.

وی عنوان کرد: در ۹ ماه سال جاری دو هزارو ۵۴۵ واقعه ولادت در شهرستان نهاوند به ثبت رسیده که این آمار در مدت مشابه سال قبل دو هزار و ۵۹ مورد بوده است.

بختیاری با اشاره به کاهش آمار ازدواج در ۹ ماه امسال گفت: در این مدت هزار و ۴۲۴ مورد ازدواج در شهرستان نهاوند به ثبت رسیده در حالی که در مدت مشابه سال قبل هزار و ۷۹۴ مورد واقعه ازدواج ثبت شده است.

وی ادامه داد: از بهمن سال گذشته بعلت فوت سر دفتر طلاق شهرستان نهاوند، این شهرستان دفترخانه رسمی ثبت طلاق نداشت که با پیگیری و رایزنی مسئولان استان در آبان ماه سال جاری دو دفتر خانه ثبت طلاق در شهرستان نهاوند دایر شد.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان نهاوند آمار ثبت طلاق ۹ ماه گذشته در شهرستان نهاوند را ۱۰۳ مورد عنوان کرد و علت کاهش ثبت طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۷۲ مورد بوده را نبود دفترخانه ثبت طلاق تا آبان ماه سال جاری در نهاوند دانست.

بابک بختیاری با بیان اینکه ثبت به موقع وقایع حیاتی و مولفه های اثرگذار پنچ گانه تولد، وفات، ازدواج، طلاق و مهاجرت از ارکان مهم برنامه ریزی برای توسعه هر جامعه ای است، گفت: در ۹ ماه امسال هزار و ۵۱ مورد واقعه وفات در شهرستان نهاوند ثبت شده است.

بختیاری افزود: ثبت وقایع حیاتی و آمار شاخص های انسانی نقشی موثر در توسعه جامعه دارد و باید این شرایط وقوع این امر را بیشتر فراهم کنیم.

کد مطلب 2452447

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