افتادگی پلک عارضه شایع چشم در دهه ششم عمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا فرتوک زاده گفت: افتادگی پلک‌ها به ویژه پلک بالا به عنوان عارضه‌ای که افراد را دچار مزاحمت می‌کند، عارضه‌ای قابل توجه و نیازمند درمان است.

جراح چشم پزشک و فوق تخصص جراحی پلک افزود: در سنین جوانی و میان‌سالی، پلک‌ها به طور طبیعی عملکرد خود را داشته و از شرایط کششی مناسبی برخوردارند؛ اما با افزایش سن بر میزان اضافه طبیعی پلک افزوده شده و شل‌تر و نرم‌تر می شود درنتیجه افتادگی پیدا عارض خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: با افزایش سن این حالت در نقاطی مثل زیر بازوها، غب‌غب و چانه یا گونه‌ها نیز رخ می‌دهد اما در ناحیه چشم، این میزان افتادگی افراد را دچار مشکلات مختلفی می‌کنند تا وی مجبور ‌شود پیشانی خود را بالا نگه دارد، ابروها را خم کند و پیوسته احساس کند چه بار سنگینی روی پلک بالا قرار دارد.

وی با بیان اینکه گاهی این افتادگی پلک موجب چشم‌درد، سردرد و خستگی و خواب‌آلودگی می‌شود و عملکرد طبیعی روزانه افراد را مختل می‌کند تصریح کرد: در چنین شرایطی جراحی پلک توصیه می‌شود.

رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: ممکن است بسیاری از افراد تصور کنند که این جراحی فقط نقش زیبایی دارد و اقدامی نادرست انجام می‌دهند اما در اصل این اقدام برای آسایش و راحتی است.

فرتوک زاده گفت:اگرچه زیبایی اقدامی خوب و اثرگذار در زندگی محسوب می‌شود اما هدف از جراحی پلک و رفع افتادگی آن بهبود شرایط زندگی و حذف مزاحمت بخش اضافی پلک‌ها است.

جراح چشم پزشک و فوق تخصص جراحی پلک افزود: پلکی که تا روی مژه‌های فرد افتاده و مانند سایبان جلوی دید را گرفته است باید جراحی شود چون شرایط زندگی به گونه‌ای می‌شود که حتی خستگی و خواب‌آلودگی ایجاد می‌کند؛ گاهی در اواسط دیدن یک فیلم احساس خواب بروز می‌کنند.

وی تاکید کرد: در حدود سنین 55 تا 60 سال به اینگونه افراد توصیه می‌کنیم که سنگینی پلکهای خود را بوسیله یک عمل جراحی ساده و سرپایی رفع کنند.

معاون آموزش طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: احساس راحتی، آسایش و آرامش در کنار جلوگیری از افزایش چین و چروک و خطوط پیشانی مهمترین پیامدهای مفید این درمان است.

وی با بیان اینکه تقریباً می‌توان گفت، اغلب سالمندان در ایران و جهان از دهه پنجم و ششم زندگی با درجات مختلف به عارضه افتادگی پلکها مبتلا می‌شوند که با روند افزایش این حالت، وضعیت فرد بیمارگونه خواهد شد و روند زندگی وی را دستخوش خستگی و رخوت می‌کند درخصوص پف چشم که بیشتر در پلک پائین رخ می‌دهد افزود: پایین هر پلک چشم سه کیسه چربی وجود دارد که بر اثر مرور زمان می‌تواند شل شده و به شکل یک کیسه دیده شود؛ زمانی که این کیسه‌های چربی زیبایی فرد را مختل کند می‌توان با جراحی از داخل پلک پائین کیسه‌های اضافی چربی را تخلیه کرد و شرایط مناسبی به بیمار بخشید.

فرتوک زاده گفت:گاهی این افتادگی پلک پائین به گونه‌ای است که پلک پائین را از محل طبیعی خود دور کرده و موجب افتادگی شدید، خستگی، قرمزی و اشک ریزش چشم شود که باید حتماً جراحی انجام گیرد.

وی افزود: افرادی که با افتادگی یا پف زیر چشم و پلک بالا مراجعه می‌کنند باید قبل از هر اقدام جراحی، مورد بررسی اولیه آزمایشگاهی و پاراکلینیکی قرار گیرند. بررسی پرکاری و عملکرد تیروئید، عملکرد کلیه‌ها و عملکرد قلب از مهمترین اقدامات اولیه است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: متخصص با بررسی آزمایشگاهی و رفع علل ایجاد پف چشم و در صورت نیاز تجویز دارو می‌تواند به بیمار کمک کند اما اگر این عارضه برطرف نشد و مانعی از نظر وجود بیماری زمینه‌ای مطرح نبود اکنون می‌توان اقدام به جراحی کرد.

وی با یادآوری اینکه بخشی از شل‌شدگی پوست ناحیه اطراف چشم مربوط به عوامل وراثتی و ژنتیکی فرد در خانواده است و بخشی مربوط به آفتاب و اشعه زیانبار خورشید و عوامل محیطی است، افزود: تغذیه، چاقی و لاغری نقشی در بروز این عارضه ندارد؛ لزوماً چاقی موجب بروز افتادگی پلک نمی‌شود و بسیاری از اوقات شاهدیم که افراد لاغر به درجاتی از افتادگی پلک مبتلا شده‌اند.

این جراح چشم پزشک کشورمان گفت:رشته "اکولوپلاستیک سرجری" زیرشاخه ای از چشم‌پزشکی یا در اصطلاح فلوشیپ است که متخصصان چشم‌پزشکی با گذراندن این دوره قادر به جراحی پلاستیک نواحی مختلف چشم و پلک‌ها می‌باشند.

وی تاکید کرد: هر جراح چشم‌پزشک یا هر جراح پلاستیکی قادر به انجام اینگونه جراحی‌های رفع افتادگی پلک‌ها نخواهد بود و باید حتماً دوره آموزشی لازم را دیده باشد؛ البته برخی از جراحان پلاستیک صورت این توانایی را دارند اما در اصل در دنیای امروز رشته مخصوص برای رسیدگی به اینگونه مشکلات و عارضه‌های نواحی پلک و چشم در سطح فوق‌تخصصی وجود دارد و به طور اختصاصی قادر به درمان خواهد بود. قطعاً کار به کاردان سپردن منطقی است.

فرتوک زاده گفت:عمل جراحی رفع افتادگی پلک حدود یک ساعت تا یک ساعت و 20 دقیقه طول می‌کشد و بعد از آن باید کمپرس یخ در مدت 24 ساعت پس از عمل قرار داده شود تا اطراف چشم دچار کبودی نشود.

وی در پایان یادآور شد: پس از یک هفته بخیه کشیده می‌شود. شاید مختصری کبودی در ناحیه عمل وجود داشته باشد که رفع خواهد شد. معمولاً بیش از یک تا دو روز نیاز به استراحت وجود ندارد و فرد می‌تواند با چهره ای جوانتر به زندگی عادی خود بازگردد.