احمدرضا احمدی درهای «باغ بزرگ قدیمی متروک» را بر نوجوان گشود

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع این داستان تخیلی که برای گروه سنی (د و ه) درباره یک نقاش پیر تنها، با چشمان آبی است که در یک باغ بزرگ قدیمی متروک زندگی و با کمک پسران و دختران همسایه‌ باغ، نقاشی‌های زیبایی خلق می‌کند و بعد از آن اتفاق‌های جالبی برای نقاشی‌ها پیش می‌آید.

قصه‌ این کتاب این‌گونه آغاز می‌شود؛ فصل تابستان، درِ چوبی باغ بزرگ قدیمی متروک در چهارفصل سال، روز و شب باز بود. یک نقاش پیر تنها با چشمان آبی در این باغ بزرگ قدیمی متروک زندگی می‌کرد. پسران و دختران همسایه‌ی باغ در چهار فصل سال به باغ می‌رفتند؛ گل می‌چیدند، میوه می‌چیدند و گاهی نقاش پیر را می‌دیدند که به ماهی‌های حوض سنگی باغ دانه می‌داد و...

کتاب «باغ بزرگ قدیمی متروک» نوشته احمدرضا احمدی در ۴۸ صفحه رنگی با شمارگان ۵ هزار نسخه و قیمت ۶ هزار و ششصد تومان از سوی انتشارات کانون منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.