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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۱۹

تاج:

موزه فوتبال آذربایجان الگوی مناسبی جهت راه اندازی در سایر استان هاست

موزه فوتبال آذربایجان الگوی مناسبی جهت راه اندازی در سایر استان هاست

تبریز - نائب رئیس فدراسیون فوتبال کشور گفت: موزه فوتبال آذربایجان می تواند الگوی بسیار مناسبی برای راه اندازی چنین مجموعه هایی در سایر استان های کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج سه شنبه در بازدید از موزه فوتبال آذربایجان در شهرک امام تبریز، ضمن تقدیر از شهرداری منطقه ۶ تبریز به جهت راه اندازی آن، این اقدام را حرکتی بی نظیر خواند و افزود: زیبایی این موزه قابل تحسین است و اهمیت و ارزش تاریخی آثار جمع آوری شده در آن، برای ثبت تاریخ فوتبال منطقه و کشور بسیار ارزنده و مهم خواهد بود.

وی با اشاره به ارزش و اهمیت راه اندازی موزه فوتبال آذربایجان در حفظ و ثبت بخش عظیمی از تاریخ فوتبال کشور گفت: گردآورنده این آثار و یادگاری های ارزشمند بزرگان فوتبال آذربایجان و شهرداری کلانشهر تبریز بویژه شهردار منطقه ۶، با ایجاد امکانات و فرصت مناسب برای ایجاد این موزه قدمی مهم و رو به جلو در ثبت و انتقال تاریخ فوتبال آذربایجان و ایران به نسل های آینده برداشته اند.

رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران در بازدید از غرفه فوتبال شهدا و ایثارگران این موزه نیز بر لزوم حفظ و نگهداری تاریخ کهن فوتبال تبریز تاکید و تصریح کرد: این تاریخ با تلاش و همت بزرگمردان و پیشکسوتان این منطقه رقم خورده و ایجاد موزه فوتبال آذربایجان الگوی بسیار ارزشمندی برای سایر استان ها جهت حفظ و انتقال تاریخ فوتبال کشور به نسل های بعد ورزش کشور محسوب می شود.

تاج در پایان از تلاش برای ایجاد زمینه های لازم جهت بازدید و الگو برداری دیگر استان ها از این موزه در راستای تجلیل و حفظ تاریخ و یادگاری های پیشکسوتان فوتبال مناطق مختلف کشور نیز خبر داد و گفت: موزه فوتبال آذربایجان الگوی مناسبی برای راه اندازی چنین موزه هایی در سایر استان ها و با هدف حفظ و انتقال تاریخ فوتبال کشور خواهد بود.

کد مطلب 2452451

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