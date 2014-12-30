جلسه هیئت دولت ترکیه به ریاست «اردوغان» تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به شایعات درباره احتمال تشکیل هیئت دولت به ریاست وی در 29 دسامبر سال 2014 پایان داد و گفت جلسه مذکور در 19 ژانویه برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره شایعه تشکیل جلسه هیئت دولت به ریاست وی گفت: جمهوری ترکیه کشوری است که بر اساس قانون اساسی اداره می شود و من تا آخر از اختیاراتی که قانون اساسی به من داده است استفاده خواهم کرد.

وی تاکید کرد رئیس جمهورر هر وقت نیاز بداند می تواند درخواست تشکیل شورای وزیران به ریاست خود را بدهد.

برخی از منابع خبری اقدام رئیس جمهور ترکیه را نوعی مداخله در امور جاری نخست وزیر این کشور «احمد داوود اوغلو »می دانند.