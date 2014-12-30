به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای ملل در دومین جلسه نشست کانون نویسندگان خود از کتاب «کوچه‌ پاریس» رونمایی می کند.

این رمان را که به تازگی نشر قطره از مجموعه جهان داستان به چاپ رسیده است را گیتی صفرزاده تالیف کرده که یکی از سوابق کار او ۱۰ سال سردبیری ماهنامه گل‌آقا بوده است.

این رمان به روایت داستانی در صدسال آینده می پردازد؛ در روزگاری که علم بسیاری از ناممکن‌ها را ممکن کرده، راوی قصه موفق به دیدار یکی از ساکنان کوچه پاریس می شود که بعداز صدسال در جستجوی گمشده‌ای به زمان حال آمده است. در فضایی علمی - تخیلی حکایت دو شخصیت داستان در هم تنیده می شود تا جایی که هرکدام بتوانند گمشده‌های خود را پیدا کنند.

گیتی صفرزاده، نویسنده این کتاب، پژوهشگر و دارای سابقه فعالیت در عرصه های مختلف فرهنگی-هنری است. او به مدت ده سال سردبیر نشریه ماهنامه گل آقا بوده است، از دیگر نوشته های وی می توان «چگونه ترنج دانشمند شد»، «تیغ در کف» و «حذف فاصله» را نام برد.

این نشست روز پنجشنبه ۱۱ دی ساعت ۱۵ در فرهنگسرای ملل به نشانی بزرگراه صدر، بلوار قیطریه، پارک قیطریه برگزار می‌شود.