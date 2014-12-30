معرفی داوران «چهارمین جشن فیلم کوتاه مستقل خورشید»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آفریده، مصطفی آل احمد، لقمان خالدی و روانبخش صادقی اعضای هیات داوران «چهارمین جشن فیلم کوتاه مستقل خورشید» را تشکیل می دهند.

محمد آفریده نویسنده، تهیه کننده، مجری طرح و کارشناس فرهنگی سینما است. وی در طول این سال ها فعالیت های زیادی از جمله مسئول تأمین فیلم و سریال اداره کل تأمین برنامه خارجی سیما، مدیر تولید و مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو هیات موسس کانون فیلمنامه نویسان ایران، دبیر چندین دوره جشنواره های فیلم مستند(سینما حقیقت)، میراث فرهنگی تمدن ایران (یادگار)، فیلم کوتاه تهران، فرهنگ و صنعت، جایزه بزرگ شهید آوینی (ویژه برترین مستندهای سال)/ عضو هیات انتخاب و داوری چندین دوره جشنواره های فیلم فجر، کودک و نوجوان، دفاع مقدس و ... را بر عهده داشته است.

مصطفی آل احمد فعالیت سینمایی خود را در سال های دهه ۱۳۷۰ با طراحی صحنه در سینما و تلویزیون شروع کرد. او چندین فیلم کوتاه، انیمیشن و مستند در کارنامه دارد. فیلم های کوتاه او تاکنون به جشنواره های گوناگونی چون مونترال کانادا، پوسان کره جنوبی، توکیو ژاپن، تامپره فنلاند و مونتی کاتینی ایتالیا راه یافته و موفق به دریافت مدال یونیکا و مدال نقره ایبنز و برنده بهترین فیلم اکسپریمنتال جشنواره ملل اتریش شده است. او همچنین با شبکه های تلویزیونی آلمان و فنلاند همکاری داشته که نتیجه این همکاری تولید چند فیلم مستند و انیمیشن بوده است. آل احمد همچنین نویسنده فیلمنامه، کارگردان و طراح صحنه فیلم سینمایی پوسته است.

لقمان خالدی کارگردان، مستندساز و تدوینگر است. او فیلمسازی خود را از انجمن سینمای جوان کرمانشاه آغاز کرده و از مهمترین‌ آثار او می‌توان به فیلم کوتاه «فوکوسم و مستندهای «و من مسافرم»، «خصوصی»، «مشترک مورد نظر»، «کمی بالاتر»، «نسا» و ... اشاره کرد. خالدی در طول این سال ها برنده دیپلم افتخار بهترین تحقیق و پژوهش (و من مسافرم) دوره ۲۶ جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، برنده تندیس حافظ بهترین مستند (مشترک مورد نظر) دوره ۱۲ جشن دنیای تصویر، برنده تندیس بهترین مستند (مشترک مورد نظر) دوره ۲۷ جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران وبرنده تندیس بهترین مستند برای کمی بالاتر از بیست و دومین دوره فستیوال فید مارسی شده است.

روانبخش صادقی کارگردان، نویسنده، تهیه کننده، انیماتور. فعالیت های او در زمینه فیلم های کوتاه داستانی، تجربی، بلند، تلویزیونی، تبلیغاتی، ویدئو موزیک، بازی های رایانه ای، جلوه های ویژه، عنوان بندی فیلم و مستند بوده است. همچنین او تجربه تولید فیلم های تبلیغاتی رئال، طراحی دکوراسیون و دکور برنامه های تلویزیونی را نیز داشته است.

«چهارمین جشن فیلم کوتاه مستقل خورشید» با هدف معرفی بهترین تولیدات مستقل سینمای کوتاه و مستند کشور به دبیری مهدی یارمحمدی از 23 الی 25 دی ماه جاری در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.