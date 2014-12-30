انتخابات خانه پرستار برگزار شد/ماجرای پیام های ارسالی در فضای مجازی

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح جزئیات این دوره از انتخابات خانه پرستار پرداخت و گفت: این انتخابات روز گذشته با حضور تعدادی از اعضای خانه پرستار برگزار شد و به رغم اینکه امکان هیچ گونه اطلاع رسانی و تبلیغات برای برگزاری فراهم نبود، اما استقبال اعضا برای حضور در این دوره از انتخابات قابل توجه بود.

وی با اشاره به حضور نماینده وزارت کشور در این انتخابات، افزود: مدت زمان برگزاری انتخابات کمتر از دو ساعت بود که همین مسئله باعث شد تا برخی اعضا پشت در بمانند و نتوانند در رای گیری شرکت کنند.

شریفی مقدم از تعیین 7 عضو شورای مرکزی خانه پرستاری خبر داد و گفت: در این دوره از انتخابات، شاهد تغییر 70 درصدی اعضای شورای مرکزی بودیم.

دبیرکل خانه پرستار، از محمد شریفی مقدم، محمود عمیدی، محمد نظری، حمید چرغی، فاطمه فریدیان، حمید تاج الدینی و آمنه شاملو به عنوان 7 عضو جدید شورای مرکزی خانه پرستار نام برد که به ترتیب بیشترین رای را کسب کرده اند.

به گفته وی، کریم عابدینی نیز به عنوان بازرس اصلی خانه پرستار انتخاب شد.

شریفی مقدم با اعلام اینکه اعضای جدید شورای مرکزی خانه پرستار به مدت 3 سال عهده دار مسئولین خواهند بود، افزود: متاسفانه بعد از برگزاری این دوره از انتخابات خانه پرستار، پیام هایی در فضای مجازی منتشر شد که سعی در تضعیف تشکل صنفی خانه پرستار دارند.

وی با انتقاد از چنین رویه هایی که منجر به بروز اختلاف در بین جامعه پرستاری می شود، ادامه داد: به رغم اینکه خانه پرستار همیشه اعتقاد به تقویت سازمان نظام پرستاری داشته چون یک نهاد هویتی برای پرستاران است، متاسفانه جریان خزنده غیرشفاف وجود دارد که اگر لازم باشد، در این خصوص روشنگری خواهیم کرد.

شریفی مقدم با مقایسه انتخابات خانه پرستار و سازمان نظام پرستاری، اظهارداشت: برای برگزاری انتخابات نظام پرستاری در تهران، از سه ماه قبل از آن شاهد تشکیل ستادهای اجرایی و نظارتی هستیم و کاندیداها برای تبلیغات به بیمارستان ها می روند. همچنین علاوه بر وجود صندوق های رای گیری ثابت، تعدادی صندوق سیار نیز تعیین می شود و ساعت رای گیری از 8 صبح تا 7 بعد از ظهر است. با این حال، در دوره قبل انتخابات نظام پرستاری در تهران، در حدود 1000 نفر شرکت کردند. در حالی که انتخابات خانه پرستار در کمتر از یک ساعت و بدون تبلیغات برگزار شد که جا دارد از همه اعضای شرکت کننده و آن دسته از پرستارانی که به دلیل پراکندگی جغرافیایی نتوانستند به تهران بیایند، تشکر کنم.

دبیر کل خانه پرستار در پایان از برگزاری قریب الوقوع جلسه شورای مرکزی خانه پرستار برای انتخاب دبیرکل جدید خبر داد.