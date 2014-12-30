نرخ سواد جامعه عشایری در دهه گذشته 200 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی پیش از ظهر سه شنبه در همایش سراسری مدیران سازمان امور عشایر کشور، بیان کرد: چندین سال است که در سازمان امور عشایر کارهای جاری و روتین انجام می شود، ولی به نظر می رسد وقت آن فرا رسیده که گذشته را واکاوی و به سمت و سوی نوین حرکت کنیم.

وی ادامه داد: باید همه افکار و اعمالمان به سمت و سوی حرکات نوین برای ارائه خدمات به جامعه عشایری پیش رود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: بنا است یکسری از زیر بناهای بعضی از فعالیت ها که تاکنون به سرانجام نرسیده اند بلاخره محقق شوند و به اهداف خود دست یابیم.

قندالی با عنوان اینکه امروز ما با دولتی سر و کار داریم که انصافا دولت تدبیر و امید است، تصریح کرد: این یک شعار نیست و اگر در عرصه جامعه کنکاش کنیم متوجه می شویم که بحث تدبیر و امید ایجاد شده است، که در واقع دولت و کارگزاران جمهوری اسلامی سعی می کنند با تدبیر تصمیم بگیرند و ملت امیدوار هستند که به سرمنزل روشن تری برسیم.

وی افزود: شخص رئیس جمهور در امور عشایر سنگ تمام گذاشته اند و در سه همایشی که به این منظور برگزار شد مباحث مربوط به این زمینه را کاملا خوب و از بعد عملی مطرح کردند و بعضی از صحبت های ایشان پیگیری شد و الان در دولت مطرح شده اند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه استفاده از فرصت ها یکی از مهم ترین مباحثی که باید مورد توجه قرار بگیرد و برای آن برنامه ریزی انجام شود، اظهار داشت: در سازمان امور عشایر برنامه بسیار راهبردی قوی طراحی و سند و مجلد شده است.

قندالی با بیان اینکه سند راهبردی عشایر به عنوان نقشه راهی برای ساماندهی است، عنوان کرد: سند راهبردی عشایر حتی برای برنامه ششم توسعه یک برنامه قوی و مستند است و کارگاه توانمندسازی روستائیان و عشایر در ذیل برنامه ششم تدوین شده است.

وی اضافه کرد: موضوع نقش عشایر، آمایش سرزمین، توازن منطقه ای و مزیت های نسبی از جمله شاخص هایی هستند که در برنامه ششم توسعه برای عشایر در نظر گرفته شده اند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران تاکید کرد: اگر آمایش سرزمین محقق و برنامه ها بر اساس آن اجرایی شود بزرگ ترین نعمت برای جامعه عشایری خواهد بود.

متوسط نرخ سواد جامعه عشایری کشور 63 درصد است

قندالی همچنین در اشاره به موضوع سواد عشایر با بیان اینکه صحیح نیست که بگوییم وضعیت سواد در جامعه عشایری بحران زده است، ابراز داشت: در حال حاضر متوسط نرخ سواد در جامعه عشایری 63 درصد و در افراد لازم التعلیم بالای 93 درصد است و نرخ سواد در جامعه عشایری در دهه گذشته از رشدی 200 درصدی برخوردار شده است.

وی یادآور شد: نرخ سواد استان فارس از متوسط کشوری بالاتر و 70 درصد است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: قصد داریم که با ایجاد ساختاری آموزشی مختص عشایر امکان تحصیل این قشر را در مقاطع مختلف فراهم کنیم.

95 درصد عشایر کشور دارای دفترچه درمانی هستند

قندالی اظهار کرد: اوضاع درمان جامعه عشایری با توجه به اینکه آن ها نیز از طرح تحول سلامت برخوردار هستند، وضعیت مناسبی دارد و حدود 95 درصد آن ها دارای دفترچه های درمانی هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه با توجه به شرایط زندگی عشایر وضعیت بهداشت آن ها چندان مناسب نیست و تا به حال ساختاری برای ارائه خدمت به عشایر در این حیطه فراهم نشده است، گفت: با توجه به مکاتباتی که با معاون وزیر بهداشت برای تهیه یک طرح ویژه برای عشایر داشته ایم، امیدوار هستیم که بتوانیم خدمات بهداشتی سیار را سطح بهداشت عشایر را بهبود ببخشیم.

رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین در اشاره به وضعیت بودجه عشایر استان فارس، گفت: جامعه عشایری استان فارس چه از لحاظ جمعیت و تنوع ایلات و وسعت یکی از استان های شاخص کشور محسوب می شود و به همین دلیل باید در زمینه بودجه توجه خاصی به آن شود.

وی با عنوان اینکه بحث آبرسانی به جامعه عشایری از جمله مواردی است که چه در مواقع خشکسالی و چه در مواقع غیرخشکسالی وجود دارد ولی در خشکسالی باید توجه ویژه ای به آن صورت بگیرد، گفت: خوشبختانه امسال با مصوبه هیئت دولت 23 میلیارد و 800 میلیون تومان در این راستا برای کشور تصویب شد که از این مبلغ پنج میلیارد و هشتصد میلیون تومان به استان فارس اختصاص یافت که رقم خوبی است و بخشی از این مبلغ فقط برای آبرسانی سیار است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر بحران جدی برای آبرسانی به عشایر وجود ندارد، عنوان کرد: در حال حاضر 250 ناوگان تانکر در سطح کشور کار آبرسانی به عشایر را انجام می دهند که 40 مورد از آن ها به فارس اختصاص دارد.

قندالی با بیان اینکه در بحث آبرسانی به سمت سیاست ایجاد شبکه در حال حرکت هستیم، گفت: ایجاد شبکه بهتر از این است که مدام برای آبرسانی از تانکر استفاده کنیم و یک شبکه پایدار برای آبرسانی چه در مواقع بحران و چه در مواقع غیر بحران به وجود می آورد.