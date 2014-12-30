داعش در وضعیت ضعف قرار دارد / حمایت ایران از مردم عراق تکلیف دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، خالد العبيدي، وزیر دفاع عراق صبح امروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ظلم بی سابقه تروریستهای تکفیری به اهل سنت عراق ، ضرورت آزاد سازی مناطق سنی نشین عراق توسط برادران اهل سنت و بازگشت مهاجرین به خانه وکاشانه خود را خاطر نشان ساخت و اظهار داشت: حمایت ایران از مردم عراق در مبارزه با تروریسم تکفیری بر گرفته از آموزه های دینی بوده و در اجرای این تکلیف الهی تفاوتی میان شیعیان و اهل سنت قایل نیست.

علی شمخانی با اشاره به همکاری های راهبردی و گسترده میان دو کشور به ویژه در زمینه های دفاعی و امنیتی، استقرار امنیت و آرامش در عراق و کشورهای منطقه را خواست و اراده جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی دانست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: توسعه همکاریهای راهبردی میان دوکشور محدود به حوزه دفاعی نبوده وبا اراده و تلاش دو دولت به زودی شاهد شکوفایی بیش از پیش همکاریهای اقتصادی همه جانبه میان ایران و عراق خواهیم بود.

وی لازمه ایجاد امنیت پایدار و دائمی در عراق را مشارکت همه گروه ها و حضور فعال مردم و مراجع دینی و اتکا به راه حل های داخلی دانست و تاکید کرد، امروز داعش در وضعیت ضعف قرار دارد و در صورتی که کمک های پنهان تسلیحاتی و مالی برخی کشورهای فرامنطقه ای به آن ها قطع شود، به زودی شاهد آزادسازی تمام مناطق از سلطه تروریست ها خواهیم بود.

شمخانی با تاکید بر اراده قاطع جمهوری اسلامی ایران برای تداوم حمایت همه جانبه از دولت عراق برای ریشه کنی فتنه تروریسم در این کشور افزود: حتی یک وجب از خاک کشور عراق نیز نباید در اشغال تروریستهای تکفیری که هدفی جز اسلام هراسی و نابودی منابع انسانی ومالی عراق ندارند باقی بماند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان برگزاری موفق کنگره عظیم اربعین با حضور بیش از 20 میلیون زایر از کشورهای مختلف را نشانه ای روشن از توانمندی و صلاحیت ارتش و نیروهای امنیتی عراق در برقراری امنیت و عدم نیاز به مداخله کشورهای خارجی دانست.

خالد متعب ياسين العبيدي وزیر دفاع عراق نیز در این دیدار با ابراز خرسندي از سفر به جمهوري اسلامي ايران با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت عملیات انجام شده از سوی ارتش ونیروهای مردمی و پاکسازی مناطق گسترده ای از خاک عراق از لوث وجود تروریستهای تکفیری گفت: حمايت هاي همه جانبه جمهوري اسلامي ايران از نیروهای مسلح عراق ضمن افزایش همبستگی بیشتر میان دو کشور نقش تعیین کننده ای در پیروزی های ارتش عراق در مناطق مختلف داشته است.

وی افزود؛ مواضع و اقدامات صادقانه وجدی ايران در حمايت از عراق يك رويداد تاريخي و تاثیر گذاربوده و با رفتارهای شعاری که برخی مدعیان حمایت از عراق دارند بسیار متفاوت است

وزیر دفاع عراق با تبیین وضعیت رو به توسعه بنیه دفاعی این کشور در شرایط جدید افزود: استقرار سیاسی حاصل از رای و اراده مردم عراق نقش ارزنده ای در تقویت وانسجام نیروهای مسلح این کشور وافزایش روحیه برای مقابله با تهدیدات امنیتی وتروریستی داشته است.