فراخوان مشمولان حج تمتع سال ۹۴ از ۱۹ دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی گفت: ۱۷ ربيع الاول در تقويم كاري سازمان حج و زيارت زمان فراخوان مشمولان اعزام به حج تمتع سال ۹۴ در نظر گرفته شده و در تاريخ ياد شده، مشمولان حج آتي طي اطلاعيه اي براي نام نويسي در كاروان‌ها فراخوان خواهند شد.

رييس سازمان حج و زيارت اضافه كرد: ۱۰۰ درصد قراردادهاي مربوط به اسكان، تغذيه و حمل و نقل زائران ايراني حج تمتع سال آينده در مكه مكرمه و مدينه منوره منعقد شده است و از اين بابت مشكلي وجود ندارد.



اوحدي گفت: امسال نيز مانند سال گذشته، فراخوان زائران ايراني حج تمتع، چهار ماه زودتر از سال‌هاي گذشته انجام مي‌شود.



رييس سازمان حج و زيارت در ادامه از ديدار با وزير حج عربستان در سوم بهمن ماه خبر داد و گفت: در اين ديدار، تفاهم نامه حج تمتع سال آينده بين جمهوري اسلامي ايران و عربستان امضا خواهد شد.



در حج تمتع امسال حدود ۶۴ هزار زائر ايراني به زيارت خانه خدا مشرف شدند كه در سال جاري نيز همين تعداد از ايرانيان عازم حج تمتع خواهند شد.



قرار است از امسال ۱۷ ربيع الاول ميلاد با سعادت پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) در تقويم كاري سازمان حج و زيارت به عنوان زمان فراخوان از مشمولان حج تمتع هرسال تثبيت شود.