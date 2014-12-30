مردم تهران در 9 دی یک اجتماع با بصیرت را خلق کردند

به گزارش خبرنگار مهر ، یکصد و نوزدهمین جلسه علنی از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با حضور اعضا در محل تالار شورا برگزار شد.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران طی سخنانی در آغاز جلسه علنی روز سه شنبه ، روز نهم دی ماه روز بصیرت را یکی از روزهای حماسی تاریخ ایران دانست و گفت: باید حرکت ملت ایران در خنثی سازی توطئه های دشمنان را گرامی بداریم. دشمنانی که نمی توانند حکومت مکتبی و انس گرفتن این ملت را شاهد باشند.

وی افزود: به ویژه مردم تهران در روز 9 دی خروشیدند و نمونه بی نظیر از یک اجتماع با بصیرت و پر شور را خلق کردند که از این جهت به آن ها تهنیت می گوییم.

چمران ادامه داد: امیدوارم شایسته باشیم تا به بهترین وجه انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را حفظ کنیم و در مقابل توطئه دشمنان که از جهت اقتصادی و سیاسی مشکلاتی را به وجود می آورند، بایستیم و دفاع کنیم.

اتاق فکر نخبگان دانشگاهی تهران تشکیل می شود

در جریان جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران 15 نفر از برگزیدگان آزمون سراسری سال 93 مورد تقدیر قرار گرفتند.

مجتبی شاکری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در این رابطه گفت: رقابت بسیار خوب و گسترده ای در سطح کشور برای دستیابی به قلل رفیع علمی رخ داده است. از این رو یک عدالت علمی در کشور در حال رخ دادن است و ما در شهر تهران نیز باید این کار را انجام دهیم.

وی افزود: این اتفاقی که برای برگزیدگان افتاده است، اتفاقی ماندگار در زندگی علمی و شخصی آن ها خواهد بود و به همین دلیل خودمان را موظف دانستیم که از آن ها تقدیر کنیم.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در ادامه تاکید کرد: تشکیل اتاق فکر نخبگان دانشگاهی تهران را از این جلسه آغاز خواهیم کرد و اولین جلسه را نیز با حضور نمایندگان تشکیل خواهیم دید تا این اتاق فکر، پشتوانه ای برای مدیریت شهری باشد.

بر اساس این گزارش از دو نفر از برگزیدگان رشته انسانی، دو نفر از برگزیدگان آزمون سراسری در رشته زبان، 5 نفر از نفرات برتر گروه ریاضی ، 5 نفر از برگزیدگان گروه هنر و یک نفر از برگزیدگان گروه تجربی با اهدای هدایا و لوح یادبودی مورد تقدیر قرار گرفتند.

کشور باید در موضوع حفظ نخبگان کشور تدبیر کند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران هم طی سخنانی ابراز داشت: نباید نخبه را رها کنیم بلکه باید پیشنهاد دهیم که این نخبگان کار اجرایی را نیز همزمان فرا بگیرند.

علیرضا دبیرضمن بیان مطلب فوق تاکید کرد: می توان به عنوان مشاور با نخبگان قرارداد بست تا آن ها را درگیر کار اجرایی کنیم. کشور باید در موضوع حفظ نخبگان تدبیر کند.

هادی ساعی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: ما نخبگان زیادی در کشور داریم که بسیاری از آن ها را نمی شناسیم. یکی از بزرگترین نخبگان کشور دکتر رستگار است که به تازگی توانسته اند رئیس فدراسیون نخبگان جهان شوند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ایشان با توانایی های شخصی خود توانست به این افتخار بزرگ دست پیدا کند و جا دارد مراسمی برای تقدیر و تشکر از وی و شناساندن این نخبه بزرگ کشور که به عنوان یکی از نخبگان بزرگ دنیا شناخته می شوند، برگزار شود.

همچنین ،اعضای شورای اسلامی شهر تهران طی نامه ای از خدمات رسانی مجموعه شهرداری تهران به زائران کربلای معلی در ایام اربعین حسینی تقدیر کردند.

مرتضی طلایی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان قرائت این نامه در صحن علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران، گفت: ما اعضای شورای اسلامی شهر تهران از شهردار تهران و همکارانش که با برنامه ریزی و انتقال امکانات و نیرو خدمات قابل توجهی را به زائران ارایه کرده اند تقدیر و تشکر عرض می کنیم.