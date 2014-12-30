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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۴

هوای پایتخت از "هشدار" خارج شد/ پیش بینی هواشناسی

هوای پایتخت از "هشدار" خارج شد/ پیش بینی هواشناسی

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: هوای پایتخت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون روی عدد 122 از شرایط هشدار خارج شد.

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، میزان غلظت تمام آلاینده ها نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی، با این حال میانگین غلظت تمام  آلاینده ها به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در بیشتر ایستگاه ها از حد مجاز فراتر بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط ناسالم است.

حسینی تاکید کرد: در حال حاضر شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون در ایستگاه شهر ری روی عدد 178 ایستاده و این منطقه آلوده ترین منطقه پایتخت است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از وارونگی دما و تداوم انباشت و تجمع آلاینده ها است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا درمناطق پرتردد و شلوغ در شرایط نا سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در  منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.

کد مطلب 2452466

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