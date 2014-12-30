برگزاری نمایشگاه بین المللی لوستر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه بیش از 150 شرکت داخلی و خارجی، صدها نوع از جدیدترین و زیباترین تولیدات خود را ارائه و در معرض دید قرار خواهند داد.

احمد رحمانی رئیس اتحادیه چینی ، بلور و لوستر در این باره گفت: بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوستر ایران ترکیبی از روشنائی ، نور و زیبائی خواهد بود که در آن انواع لوسترهای سقفی و دیواری ، لوسترهای مساجد و زیارتگاه‌ها ، انواع چراغ های تزئینی منزل ، شمعدانی، چراغ های تزئینی شرکت ها ، ادارات و هتل ها ، چراغ های شهری ، چراغ های فضای باز ، مجسمه ها و تابلوهای تزئینی و صدها نوع دیگر از لوسترها و چراغ های روشنائی، ارائه خواهد شد. در این نمایشگاه همچنین صنایع ، دستگاهها و تجهیزات مختلف مربوط به این صنعت نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی تصریح کرد: این نمایشگاه در سالن های 10 – 11- 12 – 13 -14 - 15 ، سری سالن های 25 و سالن 26 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، برپا خواهد شد، ضمن اینکه این نمایشگاه، با هدف توسعه و افزایش تولید این صنعت درکشور ، افزایش راندمان تولید ، یافتن بازارهای جدید صادراتی ، افزایش صادرات ، آشنائی با نوین ترین صنایع و تجهیزات صنعت لوستر سازی جهان ، اشتغالزایی و توجه مسئولان به این صنعت برگزار می شود.

رحمانی اظهارداشت: صنعت لوستر سازی ایران که دارای سابقه طولانی است که در سال‌های اخیر از رشد و توسعه مناسبی برخوردار بوده و در حال حاضر با لوسترهاي توليدي کشورهای ايتاليا، اسپانيا و چك قابل مقايسه و رقابت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد لوستر کشور در داخل تولید می شود، افزود: ما از لحاظ بسته بندی کالاها ضعیف هستیم ، ضمن اینکه خواستار صادرات انواع لوستر با نوین ترین بسته بندی‌های شیک و با کیفیت هستیم.

رحمانی در خصوص استقبال مردم از نمایشگاه های لوستر گفت : مردم ایران از این نمایشگاه‌ها استقبال خوبی به عمل می آوردند. گاهی خانواده ها یکسال برای خرید لوستر صبر می کنند تا در نمایشگاه و با قیمت مناسب کالای خوشان را انتخاب کنند.

وی خواستار حمایت دولت از این صنف شد و گفت: اگر مقامات به این صنعت توجه داشته باشند و از آن حمایت کنند، این صنعت می تواند ارزآوری خوبی برای کشور در پی داشته باشد.

محمدرضا فریاضی مدیر عامل اتحادیه تولیدکنندگان لوستر هم دراین باره گفت: با توجه به تحریم های موجود و مسائل اقتصادی ، کار ما بسیار سخت است اما ما همچنان به تولید ادامه می دهیم

وی افزود : در یک لوستر حداقل 400 کالا به کار رفته است و اولین خواسته ما در این صنف از دولت یاری است.

فریاضی در ادامه به نمایشگاهی لوستری که در مصلی برپا شده است، گفت: این نمایشگاه زیر نظر اتحادیه لوستر نیست و به صورت غیر تخصصی و بدونه هماهنگی برگزار شده است.

وی اظهار داشت : ما هیچ هراسی از لوستر سایر کشورها که به ایران وارد می شوند نداریم چون جزو برندهای بزرگ دنیا در لوستر هستیم و لوسترهای ما بالای 20 سال ضمانت نامه دارند.

فریاضی در خصوص گارانتی لوستر در ایران گفت: ما ظرف 48 ساعت اگر مشکلی در این زمینه پیش بیاید پاسخگو هستیم و تلفن های اتحادیه آماده دریافت نظرات و شکایات شهروندان است.

وی افزود: لوستر ایران بسمت تخصصی شدن در حرکت است و در این زمینه، دانشگاه علمی کاربردی برپا کردیم که آموزش تخصص و خبر در لوسترسازی را به علاقه مندان ارائه می دهد.

فتحی در ادامه در خصوص برندهای ایرانی تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که برندهای خود را بین المللی کنیم و راه صادراتش را به وجود بیاوریم.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوستر ایران؛ خارجی از 24 تا 27 دی ماه ، به مدت 4 روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آماده بازدید علاقه مندان خواهد بود.