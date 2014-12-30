آغاز آموزش مجازی عمره

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حميد احمدي، مدير آموزش معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري از آغاز برنامه آموزش مجازي زائران عمره گزار در سال ۹۴-۹۳ خبر داد.
وي افزود: همزمان با اعزام زائران عمره گزار كشورمان به سرزمين وحي، برنامه آموزش مجازي زائران نيز از سوي مديريت آموزش معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري آغاز شد و اين آموزشهاي در قالب تالار گفتوگو و بستههاي آموزشي به زائران عزيز ارائه ميشود.
حجتالاسلام احمدي تصريح كرد: فرهيختگان، نخبگان، طلاب و دانشجويان عزيز ميتوانند جهت بهرهبري بيشتر از سفر معنوي عمره مفرده، آموزشهاي لازم را به صورت مجازي از طريق سامانه آموزشي بعثه مقام معظم رهبري به نشاني مشاهده كنند.
وي همچنين از فعال شدن بخش آموزش آنلاين زائران خبر داد و اظهار داشت: تا دو هفته آينده زائران عمرهگزار ميتوانند آموزشهاي لازم را به صورت آنلاين از طريق سامانه آموزش بعثه مقام معظم رهبري فرا بگيرند.
مدير آموزش معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري گفت: تاكنون سرفصل تمامي مباحث آموزشي زائران به روحانيون و مديران كاروانهاي عمرهگزار ابلاغ شده و طبق اين آيين نامه هر كاروان موظف است كه آموزشهاي لازم را به زائران خود در ۳ جلسه ارائه كند.
وي ادامه داد: افزون بر ۳ جلسه آموزشي كه به صورت كارواني براي زائران برگزار ميشود، در هر استان به صورت جداگانه جلسات آموزش متمركز نيز با حضور زائران برگزار ميشود تا زائران عزيز بتوانند با فضاي معنوي مدينه منوره و مكه مكرمه بيشتر آشنا شوند.
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