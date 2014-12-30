به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه مصیر کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیما دوشنبه شب این هفته ۸ دی ماه در ساعت ۲۳:۱۵ با موضوع تکنولوژی های مزاحم پخش شد. مجریان این برنامه ندا ملکی، علیرضا نادعلی، رضا احسان پور برنامه این هفته را که به موضوع نگران کننده روند بی رویه استفاده از تلفنهای هوشمند و شبکه های مجازی و تاثیر آن بر کمرنگ شدن روابط انسانی و خانوادگی و تحلیل زندگی افراد به مرتبه ای بسیار سطحی است با حضور مهمانان به بحث و گفتگو پرداختند.

دکتر سیما فروس عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و روانشناس با ذکر فواید زیاد تکنولوژی های مدرن به جنبه آسیب شناسی آن پرداخت: خیلی از افراد درگیر استفاده بی رویه و نادرست از این تکنولوژی های هوشمندند و از همین رو اطلاع رسانی علمی و مبسوط در راستای فرهنگ استفاده درست ضروری است. این اطلاع رسانی باید از سطح آموزش و پرورش آغاز شود و توسط افراد کاردان و مطلع در امور آسیبهای روانی این مهم بیان شود. در استفاده از این ابزار نکته بسیار مهمی است و هر چه سن کودک پایین تر باشد آسیب بیشتر است و بدانیم که کودکان با مشاهده والدین خود می آموزند.

بیشتر افرادی که احساس تنهایی می‌کنند و در پی کسب اعتماد به نفس اند درگیر این شبکه‌های اجتماعی می شوند چرا که این شبکه ها بسیار هیجان انگیزند و احساس تنهایی فرد را پر می کنند. اما این افراد از رشد اجتماعی پایینی برخوردارند و در ایجاد یک رابطه واقعی ضعف دارند. ارتباط کلامی با و جود این تکنولوژی ها رو به کاهش است و افراد حالتی اسیر گونه به این ابزار پیدا کرده اند، لذا همه باید در رفتار خود تجدید نظر و مدیریت کنیم. در خانواده پدر می تواند نقش بسیار زیادی داشته باشد. به حضور فعال و موثر پدران در خانه و خانواده بسیار نیاز است. پدر باید سیستمی را در خانه حاکم کند که حتی در صورت عدم حضورش قوانین وی رعایت شود. بخصوص در برخورد با نوجوانان پسر حتی توصیه می شود که چند تا از پیامکهای فرزند خود را بخوانید تا بدانید با چه کسانی در چه ارتباطی هستند چرا که در فضای مجازی مرزی وجود ندارد و شخصیتها غیر واقعی اند پس والدین باید این ابزار و طرز استفاده از آنها را بدانند.

در ادامه دکتر ابوالقاسم عیسی مراد مدیر کل امور تربیتی و مشاور وزارت آموزش و پرورش به عنوان مهمان برنامه به این بحث در حوزه آموزش و پرورش پرداخت: آموزش و پرورش با محوریت دانش آموز و با نگاهی بسیار فراگیر و همه گیر از تمام آحاد به تصویب مولفه هایی با ملاحظات مشخص برای اعمال می پردازد مثل بحث سن مناسب استفاده از تلفن همراه. به دلیل شکاف بین نسلها لازم است که والدین تعامل با فرزند و نظارت بر رفتار آن ها را بدانند. پس از این رو نگاه سیستماتیک ما را در کالبد شکافی آسیب موجود کمک می کند. یکی از ادارات کل آموزش و پرورش که توسط مشاوران و روانشناسان اداره می شود به ارتباط بین خانواده و مدرسه می پردازد و اطلاعات موثر برای خانواده را در اختیار آنها می گذارد و این سبب آماده سازی متولی های دانش آموز و مجهز کردن آن ها با اطلاعات به روز می شود. هر چه آموزش در این راه بیشتر باشد این روند تعاملی مفیدتر خواهد بود. این آموزشها هم به صورت مستقیم و هم به صورت آنلاین صورت می گیرد.

خانواده ها بسیار متفاوتند اما همگی خواستار تعالی و رشد مناسب دانش آموز اند. از جمله کارهایی که در این راستا صورت گرفته آموزش مستقیم کتاب های مصور درسی توسط کسانی است که دخیل در تربیت و آموزش دانش آموزانند. در سطح کشور پروتکل های آموزشی مشخص شده ی یک تا چند ساله در جلسات انجمن اولیا و مربیان داریم. عدم حضور برخی خانوده ها می تواند شرایط سنی باشد چرا که در سن بالاتر علاقه به یادگیری و دانستن شبکه های مجازی کمتر است و البته یکی از سیاست های پنج گانه رئیس آموزش و پرورش سنجش مشاوران در تواندمندسازی و برنامه ریزی و طراحی متدهای آموزشی در این مهم است.

سیما فردوس در پایان بخش اول برنامه با اشاره به اهداف شبکه های مجازی و روندی که بیشتر تجاوز فرهنگی است تا تهاجم فرهنگی متذکر شد: این ابزارها و شبکه های مجازی برای شناسایی جوامع و ملت ها و خانواده ها و ... برای تشخیص ابزار نفوذی و سوء استفاده از مردم آن جوامع هستند. لذا آموزش و فرهنگ سازی بسیار اهمیت دارد. معلمی بسیار مهم است و باید در گزینش آن ها بسیار دقت کرد و توانمندی، شخصیت، قابلیت، اندیشه و ...از ویژگی های معلم ها باشد. باید با کارگاه های آموزش، دانش افزایی کرد و اطلاعات را بالا برد چرا که تجربه در کنار اطلاعات نوین کاربردی است و این آموزش ها باید توسط افراد مطرح و صاحب نظر و کتاب ارائه شود.

در بخش دوم مهمان دیگر برنامه حجت الاسلام محمد کهوند کارشناس رسانه های دیجیتال با اشاره به کارکردهای بسیار متنوع سخت افزارها و نرم افزارها و نام بردن برخی از این ابزار گفت: این درگیر شدن همه گیر افراد از اوقات فراغت شروع شد. به گفته ی امام صادق(ع) اوقات به ۴ دسته ی ۱- مناجات با خدا ، ۲- امرار معاش، ۳- ارتباط با افراد و برادران دینی که عیب های شما را متذکر می شود و رابطه با آنان مفید است، ۴- لذت های حلالی که اگر به آن خوب توجه شود می تواند سبب تعالی سه مورد قبل گردد.فیلم ها ، انیمیشن ها، بازیها و حال شبکه های اجتماعی با جذابیت فراوان برای اوقات فراغت آمد، اما چون پاسخگوی مناسبی برای این مورد نبود به سه بخش دیگر نیز لطمه وارد کرد. آدم را دچار غفلت کرد و فرد غافل قدرت تفکر ندارد و از آنجا که فطرت همه انسان ها یکی است همه جوامع درگیر این مشکل شده اند. این شبکه ها عواطف و ارتباطات را مدیریت می کنند اما برای نیاز ذاتی پاسخ گو نیستند.

این شبکه ها در مدیریت عواطف و ارتباطات خروجی های عاطفی را کنترل می کنند مثل پخش برخی اخبار و عدم همه گیری اخباری دیگر. این شبکه های مجازی همچنان مدیریت مکان و زمان را از ما گرفته اند. ما برای دستیابی به تعامل و ارتباط از آنها استفاده می کنیم و به آنها نمی رسیم.

دو راهکار کلان و خرد در این مورد موجود است. بعد حاکمیتی و بعد فرهنگ سازی، در بعد حاکمیتی باید به سمت بومی سازی این تکنولوژی ها برویم و برای هر کدام از این ابزارها جایگزینی متناسب با ساز و کار مورد نیاز خود بسازیم. در بعد فرهنگ سازی توجه به این ۱۰ اصل بسیار مهم است : ۱- اصل مسئولیت پذیری ۲- قانون محوری دینی ۳- آموزش و آگاه سازی ۴- مدیریت محتوا و زمان و مکان ۵- جایگزینی ۶- تدریج ( آرام آرام فرد را مجاب کنیم ) ۷- همراهی و همدلی ۸- ایمن سازی (تقویت بعد معنوی) ۹- الگوسازی ۱۰- اقتدار همراه با صمیمیت و مهربانی

که این ۱۰ مورد در سایت برنامه کامل بیان خواهد شد.

برنامه مصیر برنامه ای است تلفیقی از گزارشها ، مستندها و انیمیشن ها به همراه نقاشی ماسه ای و اخبار اجتماعی توسط رضا احسان پور که دوشنبه شب هر هفته به سمع و نظر بینندگان عزیز می رسد.