محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گرم تر شدن هوا طی سه روز آینده بیان کرد: آسمان قم طی سه روز آینده صاف همراه با وزش باد ملایم است.

وی با بیان ایمکه طی سه روز آینده پدیده پایداری هوا وجود دارد که منجر به افزایش آلاینده‌های جوی در اوایل صبح خواهد شد، عنوان کرد: طی سه روز آینده حداکثر دما ۱۹ درجه و حداقل دما نیز منهای یک درجه خواهد بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم بیان کرد: سرعت وزش باد طی سه روز آینده ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

وی گفت: روز گذشته حداکثر دما ۱۹ درجه بوده که از امروز کمی کاهش می یابد اما کاهش دما محسوس نیست.

ترابیان ادامه داد: متأسفانه در نیمه اول دی ماه شاهد بارندگی مناسبی نخواهیم بود.

وی عنوان کرد: در نیمه اول دی ماه میانگین حداقل دمای هوا منهای چهار و حداکثر دما نیز ۱۱ درجه بوده است اما امسال حداقل دما چهار دهم و حداکثر دما نیز ۱۴ و نیم درجه بوده است که نشان دهنده گرم شدن چهار درجه ای هوا در این بازه زمانی بوده است.