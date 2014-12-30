دانشگاه علمی کاربردی لرستان چهار هزار دانشجو پذیرش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد زاده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان در دوره های کارشناسی نظام آموزش مهارتی، چهار هزار و ۸۴۰ نفر دانشجو پذیرش می کند.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام در این دوره های کارشناسی نظام آموزش مهارتی دانشگاه علمی کاربردی لرستان عنوان کرد: ثبت در این دوره ها از امروز نهم شروع و تا ۱۵ دی ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان با بیان اینکه پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه علمی کاربردی در دو بخش حضوری و غیرحضوری خواهد بود ادامه داد: این دانشگاه در گروه های آموزشی صنعت، کشاورزی، خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر چهار هزار و ۸۴۰ نفر دانشجو در ۶۴ کدرشته و ۱۰۹ کدرشته محل دانشجو پذیرش می کند.

محمدزاده یادآور شد: این تعداد دانشجو برای تحصیل در ۲۵ مرکز آموزش علمی کاربردی استان به صورت حضوری و در دو رشته کارشناسی مدیریت خانواده بصورت غیر حضوری برای نیمسال دوم سال تحصیلی جاری پذیرش می شوند.

وی یادآور شد: ثبت نام دوره های یاد شده به صورت الکترونیکی انجام می شود و داوطلبان می توانند در تاریخ یاد شده به سایت سنجش آموزش کشور مراجعه و پس از دریافت دفترچه، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان ادامه داد: پذیرش در دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای ناپیوسته "حضوری" بر اساس معدل کل فوق دیپلم، مرتبط بودن رشته تحصیلی کاردانی با رشته انتخابی و با توجه به اولویت های بومی و غیر بومی، سهمیه شاغل، آزاد، رزمندگان و ایثارگران انجام می شود و طبق ضوابط معافیت تحصیلی به پذیرفته شدگان این دوره ها تعلق می گیرد.

محمدزاده در خصوص پذیرش دوره کارشناسی حرفه ای ناپیوسته به شیوه آموزش های خاص "غیر حضوری" نیز گفت: پذیرش در این دوره بر اساس اولویت های انتخابی و ظرفیت های اختصاص داده شده انجام و تنها به داوطلبان بومی اختصاص دارد و معافیت تحصیلی به پذیرفته شدگان این دوره ها تعلق نمی گیرد.