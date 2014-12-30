به گزارش خبرنگار مهر، رسول دیناروند ظهر سه شنبه در محل معاونت غذا و داروی دانشگاه علومپزشکی کرمانشاه از از امضای یک تفاهم سهجانبه بین معاونت غذا و داروی وزارت خانه، دانشگاه علومپزشکی و استانداری کرمانشاه با هدف حمایت متمرکز از اولویتهای بخش درمان خبر داد.
وی افزود: در چارچوب سفرهایی که به همه استانها انجام میدهیم به استان کرمانشاه که یکی از قطبهای کشوری در حوزه بهداشت و درمان و غذا و دارو است سفر کردیم.
دیناروند تصریح کرد: این سفر برای این است که کارهایی که ما میتوانیم در حمایت از دوستان انجام دهیم و همچنین به تفاهمی با مسئولان کشوری برسیم تا کمکهایی را که را که میتوانند انجام دهند.
وی بازدید از یکی کارخانجات داروسازی کرمانشاه را از دیگر اهداف و برنامههای سفر خود برشمرد و گفت: این شرکت یکی از شرکتهای خوب کشور است مد نظر است و همچنین سعی داریم از امکانات موجود استان کرمانشاه نیز بازدید کنیم و یک تفاهمنامه سهجانبه بین معاونت غذا و دارو استانداری و دانشگاه علومپزشکی کرمانشاه امضا کنیم تا منجر به حمایتها متمرکز در بخشهای اولویتدار برای ما و دانشگاه شود.
کرمانشاه میتواند قطب گردشگری سلامت و جذب بیماران عراقی باشد
معاون وزیر بهداشت در خصوص ظرفیتهای کرمانشاه در حوزه بهداشت و درمان نیز گفت: کرمانشاه قطب تولید دارو در غرب کشور است و دو ظرفیت خوب در استان کرمانشاه داریم که یکی همسایگی با عراق(اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق) است که از هر دو طرف دوستان میتواند در حوزه گردشگری سلامت و جذب بیماران عراق به کشور فعالیت کنند و همچنین در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی میتوان از ظرفیتهای موجود استفاده کرد.
افزایش ۱۰ برابری صادرات دارو و تجهیزات پزشکی به عراق در سال ۹۴
وی در خصوص صادرات دارو از مرز استان کرمانشاه به عراق نیز گفت: تلاشهایی در حال انجام است و برنامه ما این است که در سال ۹۴ بتوانیم به عدد ۵۰۰ میلیون دلار صادرات به عراق برسیم که بیش از ۱۰ برابر عملکرد سال ۹۳ ما خواهد بود. دولت عراق هم همکاری لازم را میکند و مطمئن هستم یکی از اولینهای این کار استان کرمانشاه خواهد بود.
دیناروند همچنین در خصوص تحقق تجهیز بیمارستانهای استان کرمانشاه به ۶۰ میلیون تجهیزات بیمارستانی نیز عنوان کرد: در قالب طرح تحول سلامت، اعتباراتی را برای تجهیز بیمارستانها در کل کشور پیشبینی کردیم و دو بخش مد نظر است.
معاون وزیر بهداشت افزود: یک بخش مربوط به احداث بخشها و بیمارستانهای جدید است و تجهیزات این واحدهاست و بخش دیگر نوسازی بیمارستانهای کنونی است که مجموع اعتبارات در نظر گرفته شده برای این کار اعتبارات خیلی خوبی است و اقدامات مورد نیاز و نیازسنجیها هم در سازمان غذا و دارو و معاونت درمان وزارتخانه با همکاری دانشگاهها صورت گرفته است و قرار است حداکثر صرفهجویی صورت بگیرد و با حداقل قیمت بتوانیم این دستگاهها را خریداری کنیم که از بین منابع معتبر و مورد تایید ادره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو خریدها به صورت متمرکز انجام و بین بیمارستانها توزیع شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم عملیات اجرایی این در سال ۹۳ به طور کامل باشد و مطمئنا استان کرمانشاه هم یکی از استانهایی است که در این زمینه برخوردار شود.
معضل قاچاق دارو و مواد بهداشتی در استانهای مرزی جدیتر از کشور است
معاون وزیر بهداشت در خصوص قاچاق دارو در کشور و اینکه چقدر نظارت بر این مسئله وجود دارد گفت: معضل قاچاق دارو در کشور جدی و در استانهای مرزی جدیتر است.
وی تصریح کرد: متاسفانه در استانهای شرقی یک جور قاچاق و در استانهای جنوبی یا غربی انواع دیگر قاچاق و ممکن است قاچاق دارو از تمام مرزها خصوصا مرزهای بزرگ آبی صورت گیرد. در استانهای غربی هم همین اتفاق به واسطه مرز طولانی با کشورهایی که در واردات فرآوردههای قاچاق نظارت و کنترل ندارند بیفتد.
چک کردن سلامت کالاهای بهداشتی و دارو با موبایل
دیناروند با بیان اینکه راههای مبارزه و کاهش قاچاق متعدد است اما ما در سه حوزه متمرکز شدهایم گفت: اول اینکه کالاهای اصیل و مترکز را از کالاهای قاچاق تفکیک کنیم و بر روی این کالاها برچب رهگیری و ردیابی، برچب اصالت نصب شود که مردم بتوانند تفکیک کنند و برنامهای برای این وجود دارد که مردم بتوانند با موبایلشان به اپلیکیشنی که وجود دارد متصل و فرآورده را چک کنند.
وی افزود: کار دوم که خارج از وزارت بهداشت است و دستگاههای دیگر باید انجام دهند بحث ستاد مبارزه با قاچاق است که قانون جدید قانون محکتری است و آییننامههایی که تصویب میشود محکمتر است و ما باید بتوانیم با قاچاقچیان و کسانی که عرضه میکنند برخورد قانونی و شدید کنیم.
نظارت بیشتر بر عرضه کنندگان
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: زیرساختهای آن در حال انجام است و انتظار داریم دستگاههای دیگر در این زمینه کمک کنند و خصوصا باید در بحث عرضه برخورد شود و کسانی که مشغول کار هستند باید بدانند که ارائه کالاهای بدون مجوز و قاچاق جرم و تخلف است و متناسب با آن جرم جرایمی را باید بپردازند که اگر اجرا شود انشالله شاهد پاکسازی در این زمینه خواهیم بود.
معاون وزیر بهداشت افزود: کار سوم مردم هستند و مردم باید بدانند که کالای قاچاق معمولا تقلبی است. اساسا قاچاق در کشوری مثل ما که امکانات تولید فرآوردههای دارویی و بهداشتی و واردات رسمی آن را داراست نباید رخ دهد و نیاز به قاچاق نداریم. قاچاق عمدتا برای کالاهایی است که کیفیت ندارند و تقلبی هستند و متاسفانه از مرزهای بازی که وجود دارد وارد میشود. آموزش و فرهنگسازی مردم در این زمینه بسیار موثر است.
مواد آلاینده و نیترات در مواد غذایی وجود دارد، اما پیگیر کنترل آن هستیم
دیناروند همچنین در خصوص معضل وجود نیترات و آلایندهها در مواد غذایی و بهداشتی گفت: نمیتوان وجود این موارد را کتمان کرد اما افراط و تفریط نباید کرد. یعنی نه میتوان گفت وجود ندارد و همه چیز سالم است که ما هیچگاه نگفته و نمیگوییم و همچنین نمیتوان گفت که همه فرآوردههایی که مردم دارند استفاده میکنند آلودگی و نیترات دارد چون اینطوری نیست.
وی افزود: ما مشغول کار هستیم و آن جاهایی که مردم وظیفه داریم و جاهایی که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دارد مجوز میدهد حتما کنترل شده است. جاهایی هم که دستگاههایی دیگر باید کنترل کنند وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت پیگیری میکند که از آن جمله میتوان به جهادکشاورزی، استاندارد، دامپزشکی و رفع آفات نباتی اشاره کرد که بتوانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم.
تنها ۳۷ درصد واردات دارو داریم
وی در خصوص تولید و واردات دارو در کشور نیز گفت: در کشور ما ۹۶ درصد تولید کمی دارو داریم. اما از نظر ارزشی حدود ۳۷ درصد وارداتی و حدود ۶۳ درصد داخلی است. ارزبری واردات در حال کاهش است و در سال ۹۱ واردات دارو از نظر ارزی حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار بوده و در سال ۹۲ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده و در سال ۹۳ که امسال هست ۳۰ درصد کاهش واردات دارو خواهیم داشت که تاکنون هم گزارش سازمان غذا و دارو و گمرک نشان از کاهش واردات دارو اتفاق افتاده است. این به علت افزایش تولیدات داخلی دارو است.
وزارت بهداشت از گیاهان دارویی حمایت میکند
دیناروند در خصوص بحث استفاده از گیاهان داروی نیز گفت: زیرساختهای لازم برای فرآوردههای طبیعی را داریم و کشور ما کشوری است که به هرحال از نظر پوشش گیاهان دارویی وضعیت خوبی دارد و سابقه گیاهان دارویی را نیز داریم اما وضعیت موجود از نظر من راضی کننده نیست و سهم داروهای گیاهی میتواند خیلی بیشتر از این باشد.
وی افزود: وزارت بهداشت حمایت میکند و در سالهای گذشته هم روند افزایشی تولید فرآوردههای طبیعی و گیاهی را ما داشتیم و الان میتوان گفت، تعداد فرآوردههای مجوز دار گیاهی نسبت به گذشته بیشتر شده و الان فرآوردههای طبیعی و سنتی ما دارای هزار پروانه ساخت هستند و برای آنها صادر شده است. البته سهم آنها کم هست که امیدواریم روزی این سهم در بازار داروی ایران افزایش یابد و به ۱۵ درصد برسد و هماکنون از سهم ۵ درصدی برخوردارند.
وی در خصوص حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج نیز یادآور شد: این حمایت به این صورت است که حمایت ۷۰ درصدی برای داروهایی که قبلا تحت پوشش نبوده و حمایت ۹۰ درصدی برای داروهایی که قبلاً ۷۰ درصد مشمول بیمه بودند صورت می گیرد.
دیناروند افزود: بحث دوم حمایت از بیماران خاص به این صورت است که تمامی لوازم و تجهیزات لازم برای بیماران خاصی که در بیمارستان ها بستری میشوند، طی طرح تحول سلامت توسط دولت پرداخت شده و بیمار تنها ۱۰ درصد هزینه ها را پرداخت میکند.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: طرح دیگری به منظور حمایت از بیماران خاص مد نظر است که هنوز به مرحله اجرا در نیامده است و علتاینکه هنوز این طرح آغاز نشده عدم اطمینان از داشتن اعتبارات در سال آینده است و در صورت تصویب اعتبارات، این طرح اجرایی خواهد شد.
رایگان شدن داروهای بیماران شیمی درمانی
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰۰ ملیارد تومان از مابهتفاوت نرخ ارز از بودجه پیشنهادی دولت به مجلس که بخشی از آن صرف بیماران خاص میشود اجالتا کم شده ولی چنانچه از بودجه اطمینان حاصل کنیم میتوان گام سوم را اجرا کرد که مهمترین بخش آن بحث رایگان شدن داروهای بیمارانی است که تحت شیمیدرمانی قرار دارند.
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