ايراني ها امروز و فردا به ميدان مي روند

به گزارش خبرنگار " مهر" رقابتهاي جام حذفي آلمان امروز وفردا با انجام 16 ديدار پيگيري مي شود كه طي آن تيمهاي آلماني كه بازيكنان ايراني در آنها شاغل هستند نيز به رقابت با حريفان خود خواهند پرداخت.

تيم فوتبال هانوفركه هاشميان را درعضويت دارد امروز در خانه آلمانيا آخن ميهمان اين تيم است و كايزرسلاترن با فريدون زندي در خانه ارفوت به مصاف اين تيم مي رود.

برپايه همين گزارش علي كريمي فردا به همراه بايرن با ارزگبريج در زمين اين تيم ديدارمي كند ومهدوي كيا با هامبورگ ميهمان تيم بايرلوركوزن است.