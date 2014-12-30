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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱

واگذاری 34 هزار میلیارد ریال سهم دولتی در 9 ماه

واگذاری 34 هزار میلیارد ریال سهم دولتی در 9 ماه

از ابتدا تا پایان آذر امسال بالغ بر 34 هزار و 44 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدا تا پایان آذر امسال بالغ بر 34 هزار و 44 میلیارد ریال سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده است.

از این میزان واگذاری در 9 ماه گذشته، 282 میلیارد ریال در بورس، 25 هزار و 699 میلیارد ریال در فرابورس، یک میلیارد ریال از طریق مذاکره و 8 هزار و 62 میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده است.

همچنین در این مدت 33 هزار و 450 میلیارد ریال سهم دولتی به صورت بلوکی، 246 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 348 میلیارد ریال به صورت ترجیحی به فروش رسیده است.

بالغ بر 34 هزار و 44 میلیارد ریال سهم دولتی در 9 ماه گذشته از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره واگذار شده است.

کد مطلب 2452481

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