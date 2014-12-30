به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهرداد بذرپاش نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با گرامیداشت حماسه ۹ دی گفت: امروز روز فراموش نکردن است، فراموش نمی کنیم که فتنه گران چه فشاری بر معیشت مردم وارد کردند، فراموش نمی کنیم فقط کسانی رای مردم را دارای اعتبار می دانند که به نفعشان باشد، فراموش نمی کنیم شورش علیه جمهوریت این کشور که صدها هزار نفر بر ای آن خونشان را دادند، فراموش نمی کنیم کسی که خود را نماینده جنبش به اصطلاح سبز می دانست در آمریکا حاضر شد و با سناتورها ارتباط گرفت و تقاضای تحریم علیه ملت ایران را کرد و می گفت ایران را تحریم کنید تا حکومت در مقابل خواسته های شما سر تعظیم فرود آورد و آقازاده ای که مرتب به انگلیس رفت و آمد کرد و تقاضای تحریم کرد و این تقاضا را به آنها قبولاند.

وی گفت: اخیرا افرادی که متاسفانه خود را استاد دانشگاه می دانند صنعت هسته ای را غیرضروری قلمداد می کنند، خدا می‌داند اینها با نام استاد چه درس‌هایی به جوانان این کشور می دهند.

بذرپاش افزود: اینها که خود را استاد علوم سیاسی می‌دانند به نظرم رشته شان علوم سیاسی با رشته وادادگی است.

وی گفت: اخیرا دولت خیلی ناراحت است که چرا مردم آمارها و ارقام ها را قبول نمی کنند و عده ای این آمارها و ارقامها را زیر سئوال می برند. می گویند چرا آمار بانک مرکزی را قبول نمی کنند. سئوال این است که مگر در گذشته آمار بانک مرکز ی را قبول می کردید؟ آیا بانک مرکزی آمار نمی داد و شما آنها را دروغگو نمی خواندید و آمارها را ساختگی نمی دانستید مگر شما آمار مرکز آمار را دروغ نمی پنداشتید پس چرا حالا اینقدر برآشفته شده اید؟

بذرپاش ادامه داد: چرا در مقابل بی قانونی اینقدر مقاومت کرده و معترضان را به شکایت حواله داده و منکر برداشت غیر قانونی می شوید.

وی گفت: از جناب آقای رئیس جمهور سئوال می کنم زمانی که ما در حال برگزاری مانور بزرگ توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم می گویید برد موشک برای ما اقتدار نمی آورد پس حتما عکس یادگاری با جان کری تولید احترام می کند که اگر این بود نتانیاهو متقدرترین فرد دنیا بود.