به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم صدیقی صبح سه‌شنبه در مراسم نهم دی‌ماه در مصلی جمعه بوشهر ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری(ع)، اظهار داشت: امام حسن عسکری واقعا مظلوم بود و در خانه خود مورد ظلم و ستم‌های فراوانی قرار گرفت.

وی در ادامه بر لزوم تلاش همه انسان‌ها برای حرکت در مسیر صحیح الهی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: حضور ما در این دنیا بیهوده نبوده است و باید مسیر صحیح را انتخاب کنیم و در آن مسیر حرکت کنیم و ماموریتی را که در این دنیا داریم به خوبی به انجام برسانیم.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه باید از فرصت‌هایی که در اختیار داریم بهترین استفاده را کنیم، اذعان داشت: این دنیا محل امتحان ما است و خداوند این امتحان را برای سرافرازی ما قرار داده است و همه باید تلاش کنیم تا این امتحان را با موفقیت انجام دهیم.

وی به تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه امام خمینی(ره) به همه حقایق آگاه بود، اذعان داشت: ملت ایران در همه صحنه‌ها حضور باشکوهو با بصیرتی داشته‌اند و با وجود ناتوی عظیم تبلیغاتی دشمن تکان نخورده‌اند.

فتنه خواسته قدرت‌های استکباری بود

حجت‌الاسلام صدیقی در ادامه به نهم دی‌ماه و حوادث سال 88 اشاره کرد و بیان داشت: دشمنان چون جنگ را تجربه کرده بودند این بار از طریق فتنه وارد شدند تا به این نظام و انقلاب ضربه بزنند.

وی تاکید کرد: در دوران جنگ مشخص بود که چه کسی در مقابل قرار گرفته است و چه کسانی از آن حمایت می‌کنند ولی در جریان فتنه این طلحه و زبیر بودند که در مقام علی قرار گرفته بودند.

امام جمعه تهران با بیان اینکه فتنه در ابتدا خواسته قدرت‌های استکباری بود، اضافه کرد: اولین هدف آنها از ایجاد فتنه این بود که امنیت را بگیرند و در ادامه نیز می‌خواستند که رشد علمی و اقتصادی را بگیرند.

فتنه‌گران می‌خواستند قداست ولایت فقیه را بشکنند

وی با بیان اینکه دشمن در تلاش برای تضعیف قدرت معنوی در بین شیعه بود، تصریح کرد: آنها می خواستند مسیر انقلاب اسلامی را تغییر دهند و برای این منظور قانون اساسی نوشتند و نام اسلام را حذف کرده و جمهوری تنها را نوشتند.

حجت‌الاسلام صدیقی اضافه کرد: در سال 88 انتخاباتی بزرگ و باشکوه با حضور 40 میلیونی مردم در صحنه برگزار شد و آنها می‌خواستند که این کوه و اقتدار را که یک فرصت برای نظام و انقلاب بود بگیرند و آن را آتش زدند.

وی افزود: فتنه‌کران خودشان درخواست تحریم کردند و زمینه تحریم را فراهم اوردند و می‌خواستند که قداست ولایت فقیه را بشکنند و به رهبر معظم انقلاب و امام حسین(ع) جسارت کردند.

اعدام هم برای سران فتنه دور از قانون نیست

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه فتنه همه بدی‌ها را با هم داشت، ادامه داد: این فتنه خلاف امنیت، خلاف اخلاق و خلاف مسیر انقلاب بود و در راستای تامین منافع استکبار شکل گرفت و آنها در این مسیر بی قانونی کردند و در برابر قانون ایستادند.

وی با بیان اینکه اهانت به رهبری و امام حسین(ع) صبر مردم را لبریز کرد، اضافه کرد: آنها روز عاشور به امام حسین(ع) جسارت کردند و در دانشگاه‌ها سوت و کف زدند که این موضوعات صبر مردم را لبریز کرد.

حجت‌الاسلام صدیقی با بیان اینکه اعدام هم برای سران فتنه دور از قانون نیست، خاطرنشان ساخت: حضور خداپسندانه ملت ایران در روز نهم دی‌ماه که همراه با بصیرت بود، یک حرکت بازدارنده بود که در شهرهای مختلف کشور شاهد آن بودیم.

مراسم نهم دی‌ماه در شهر بوشهر امسال با حضور گسترده مردم در مصلی جمعه بوشهر همراه بود.