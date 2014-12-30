دوره حصر با رفاه کامل باعث شده موسوی برخی مسائل را فراموش کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی حمید رسایی، نماینده مردم تهران در نطق میان‌دستور گفت: امروز یوم‌الله ۹ دی است. ۹ دی باید زنده بماند تا نسل فعلی و نسل های آینده از یاد نبرند که دشمنان نظام اسلامی همواره با نفوذ در جبهه انقلاب اسلامی به دنبال براندازی نظام خواهند بود.

وی افزود: برای زنده نگه داشتن ۹ دی باید به علل و ریشه های داخلی و خارجی فتنه سال ۸۸ پرداخت، در گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی نباید به برگزاری مراسمات سطحی و احساسی اکتفا کرد، صدا و سیما باید شعارهای مردم در ۹ دی سال ۸۸ را که مطالبات آنها بود، پخش کند.

رسایی ادامه داد: در ۹ دی ۸۸ مردم شعار می دادند «جمهوری اسلامی، شعار مسلمین است، جمهوری ایرانی، حرف منافقین است»، «خواص بی‌بصیرت، خجالت خجالت»، «ای مرجع قضایی، اقدام انقلابی، تاجر ورشکسته، برگرد به باغ پسته»، «لعن علی عدوک یا حسین، کروبی و خاتمی و میرحسین»، «خامنه ای کوثر است، دشمن او ابتر است»، «سبز فقط سبز علی، لعنت به سبز اموی» را فریاد می زدند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: فتنه سال ۸۸ از نامه بدون سلام و والسلام، خطاب به رهبر معظم انقلاب کلید خورد. نامه‌ای که بعدها با خطبه نماز جمعه دشمن شادکن تکمیل و مایه امیدواری دشمن شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: آقای هاشمی در این نامه از نشانه های خشم احزاب و گروه های همسو با خود در روزهای آینده خبر می دهد و می گوید در صورت عدم تحقق خواسته ها از آتشی سخن می گوید که دودش قبل از انتخابات قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: کودتای سال ۸۸ حاصل تفکر افراطی اجتماعی بود که خود را مالک و صاحب کشور می دانستند، خود را ارباب و مردم را رعیت می دانستند و مردم در نگاه آنان محترمند، به شرط آنکه قدرت و ثروت را در اختیار این جماعت بگذارند والا اگر مردم به آنها رأی ندهند، جماعتی نفهم و اسطوره‌کش معرفی می شوند.

رسایی اضافه کرد: فائزه هاشمی در جمع اغتشاشگران سال ۸۸ که صوت آن موجود است، ضمن مقایسه جمهوری اسلامی ایران با رژیم منحوس پهلوی، خاتمی را بی عرضه و عامل تقلب در انتخابات سال ۸۴ معرفی می کند. او می گوید من عامل اصلی دیکتاتوری ها را خاتمی می دانم، در ۱۸ تیر خاتمی مسیر را عوض کرد و دست اصلاح طلبان رو شد، ۱۸ تیر ۷۸ که بوجود آمد، نظام هوشیار شد که اگر نجنبد مثل رژیم شاه از بین می رود. خاتمی در دوره فعالیت خود عرضه نداشت آنقدر در دوره فعالیتش تقلب شد که حاج آقا نتوانست با آن همه تقلب رأی بیاورد و چون انتخابات را خاتمی خودش برگزار کرده بود، گفت سالم است.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: موسوی اعتراض کرده که چرا او را برانداز می خوانند. ظاهرا دوره حصر با رفاه کامل سبب فراموشی آقایان شده والا آقای موسوی مگر فراموش کرده اید که هم‌صدا با منافقین ملعون شده اید، مگر فراموش کرده‌اید که رژیم صهیونیستی رسما اعلام کرد که به تحرکات شما دل بسته است و فراموش کرده اید که نشریه تایمز یکروز قبل از انتخابات در مصاحبه ای از شما اعلام کرد که با اعتراضات خیابانی حتی با رأی نیاوردن، این جنبش را ادامه خواهید داد تا رهبر معظم انقلاب از مواضع خود کوتاه بیاید.

وی گفت: آقای موسوی مگر براندازی شاخ و دم دارد که دنبال آن می گردید؟، فتنه و کودتای ۸۸ تبعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متعددی داشت که فقط یکی از تبعات آن، تحریم ها علیه ملت ایران بود، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت ملی در سال ۸۹ بعد از فتنه به تصویب رسید که بر اساس آن بانک مرکزی و چند بانک دیگر در لیست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: صنعت نفت ایران با هدف کاهش درآمدهای نفتی با اقدام آمریکا و اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفت؛ آقای روحانی، تاکنون چند بار از کاسبی عده ای با تحریم ها سخن گفته اید؟، اما هرگز اسامی کاسبین فتنه را اعلام نکردید، چرا!؟

رسایی ادامه داد: آیا دلیل آن اسنادی است که اخیرا یکی از دوستان مهدی هاشمی منتشر کرده است، بر اساس این اسناد مهدی هاشمی از سال ۸۹ وقتی در انگلیس بود، برای تشدید تحریم ها به دنبال ارتباط با وزارت خزانه‌داری آمریکا بود، به‌طوری که یکی از اعضای اتاق فکر واشنگتن گفته بود مهدی هاشمی اطلاعاتی را به دولت اوباما جهت تحریم دولت احمدی‌نژاد ارائه داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: مهدی هاشمی وقتی در انگلیس بود، در یک مکالمه تلفنی که صوت آن نیز در دسترس همه است می گوید هنوز معتقدیم که باید به مقام معظم رهبری فشار آورد که هزینه این از همه چیز کمتر است؛ حرف هایی که ما می‌زنیم و حرف هایی که بابا می زند از همه حرف های آقایان اصلاح‌طلب تندتر است، ما تقسیم کار کرده‌ایم و هر کس کار خود را می کند، بابا کار خودش را می کند، ما کار خودمان را می کنیم. آیا در دادگاه مهدی هاشمی، به این اظهارات مهم مهدی هاشمی رسیدگی می شود؟ بعید می دانم.

وی افزود: چرا باید فرزند یک کارگر، یک کشاورز و یک طلبه اگر تخلفی کند، به سریع‌ترین مدت زمانی و با جدیت رسیدگی شود، ولی در خصوص فرزندان مسئولین تا این حد کوتاهی شود؟ مردم منتظر رأی دادگاه مهدی هاشمی هستند تا عدالت در دستگاه قضا را محک بزنند و ما اعتماد داریم به دستگاه قضایی.

وی افزود: قاضی پرونده مهدی هاشمی در همین دادگاه انقلاب برای انتشار چند کامنت ذیل یک خبر برای یک دانشجوی بسیجی و مدیر یک سایت حکم ۳ سال حبس تعزیری صادر کرده است. با مشاهده چنین احکامی مردم با مقایسه جرایم مهدی هاشمی و جرایمی مانند این دانشجو با خود خواهند گفت که این قاضی حتما برای جناب جونیور حداقل ۳۰ سال زندان در نظر خواهد گرفت.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: مردم وقتی جرایم مهدی هاشمی را با فاضل خداداد و امیرمنصور آریا مقایسه می کنند، حداقل انتظارشان حکم مشابه درباره وی است. دستگاه های مربوطه باید به گونه ای عمل کنند تا از این پس فرزندان مسئولین فکر نکنند می توانند بر سایه پدرانشان تخلف کرده و جرمی مترکب شوند، پدران مسئول بدانیم که اگر فرزندانمان جرم و تخلفی مرتکب شدند، هر چقدر هم گردن کلفت باشیم در برابر قانون نمی توانیم مقاومت کنیم. اگر اینگونه عمل کنیم آن‌وقت کارگر، کشاورز، معلم و کوچک و بزرگ با تمام وجود اصل ۱۹ قانون را که می گوید هیچ نژادی بر نژاد دیگر برتر نیست را حس می کنند.

رسایی در ادامه افزود: رهبر معظم انقلاب، فتنه ۸۸ را خط قرمز نظام دانسته و تاکید بر فاصله‌گیری از آن کرده اند، بعد از این صحبت رهبر معظم انقلاب، آقای روحانی در جلسه هیات دولت از همه اعضای کابینه خواستند که به این توصیه ها عمل شود و معاون اول رئیس جمهور مامور تهیه گزارش از عملکرد وزارتخانه ها در این باره شدند، اکنون وقت ارائه گزارش از سوی معاون اول رئیس جمهور است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: آقای روحانی در هر سخنرانی خود، آمار تورم را با استناد به گزارشات مرکز آمار و بانک مرکزی چند درصد پایین می کشند تا جایی که در آخرین سفر خود آن را ۱۷ درصد اعلام کردند، اولا خودشان عنوان کردند که شاخص تورم نه بانک مرکزی است و نه مرکز آمار، بلکه جیب مردم است، ولی با این روندی که آقای روحانی پیش گرفته است تا سخنرانی های سال بعد، نه تنها چیزی از تورم باقی نمی ماند، بلکه مردم، به زودی باید چیزی هم بپردازید.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: از عملکرد وزیر بهداشت بابت خدمات عمومی به مردم تشکر می کنیم و از مدیران وزارت صنعت که در برخی پرونده های کمیسیون اصل ۹۰ همکاری کردند تا با برخی مفاسد مقابله و مبارزه شود، نیز تشکر و از سفر استراتژیک آقای لاریجانی به سوریه، لبنان و عراق که خط مقاومت هستند و هیچ مسئولی سفری با این ترکیب را انجام نداده، قدردانی می کنم.

رسایی در پایان خاطر نشان کرد: ای کاش امروز از خانواده شهدای فتنه و عوامل نیروی انتظامی که فقط در ۱۰ روز اول فتنه ۸۸، ۴۰۰ نیروی مجروح داشتند، دعوت و در مجلس از آنها تشکر می کردیم.