  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱

سردار ریحانی:

۹ دی روز پیوند مردم با رهبری و تجلی بصیرت ملت ایران است

۹ دی روز پیوند مردم با رهبری و تجلی بصیرت ملت ایران است

کرمانشاه- فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، با بیان اینکه ۹ دی روز پیوند مردم با رهبری است، گفت: ملت ایران در این روز بصیرت والای خود را نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه در حسینیه ثار الله کرمانشاه، اظهار داشت: ملت سر افراز ایران در ۹ دی ماه سال ۸۸ بصیرت والای خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند.

وی گفت: مردم ایران با حضور با شکوه خود در راهپیمایی این روز، ثابت کردند که همواره پیرو و پشتیبان ولایت فقیه و پاسدار ارزش ها و آرمان های انقلاب هستند.

ریحانی ۹ دی ماه را به  عنوان روز پیوند ملت با رهبری معرفی کرد و افزود: روشنگری های رهبر معظم انقلاب و موقعیت شناسی ملت بصیر ایران فتنه ایجاد شده توسط دشمنان را خنثی کرد و آنها را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشت.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) با اشاره به حرمت شکنی آشوب گران در عاشورای سال ۸۸، گفت: ملت ایران بی حرمتی به اعتقادات و باورهای دینی را هرگز نخواهند پذیرفت.

وی با بیان برنامه های مختلف دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی طی دهه های اخیر، گفت: باید همواره برای مقابله با این برنامه ها آمادگی داشته و هوشیار باشیم.

کد مطلب 2452489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها