۹ دی روز پیوند مردم با رهبری و تجلی بصیرت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی ماه در حسینیه ثار الله کرمانشاه، اظهار داشت: ملت سر افراز ایران در ۹ دی ماه سال ۸۸ بصیرت والای خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند.

وی گفت: مردم ایران با حضور با شکوه خود در راهپیمایی این روز، ثابت کردند که همواره پیرو و پشتیبان ولایت فقیه و پاسدار ارزش ها و آرمان های انقلاب هستند.

ریحانی ۹ دی ماه را به عنوان روز پیوند ملت با رهبری معرفی کرد و افزود: روشنگری های رهبر معظم انقلاب و موقعیت شناسی ملت بصیر ایران فتنه ایجاد شده توسط دشمنان را خنثی کرد و آنها را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاشت.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) با اشاره به حرمت شکنی آشوب گران در عاشورای سال ۸۸، گفت: ملت ایران بی حرمتی به اعتقادات و باورهای دینی را هرگز نخواهند پذیرفت.

وی با بیان برنامه های مختلف دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی طی دهه های اخیر، گفت: باید همواره برای مقابله با این برنامه ها آمادگی داشته و هوشیار باشیم.