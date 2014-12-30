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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۰۶

مقدم:

زلزله 4 ریشتری مینودشت خسارتی نداشت

زلزله 4 ریشتری مینودشت خسارتی نداشت

گرگان - مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان گفت: زلزله 4 ریشتری مینودشت خسارتی نداشت.

صادق علی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این زلزله ساعت 11 روز 9 دی در مینودشت رخ داد و خوشبختانه هیچ خسارتی نداشت.

وی با بیان این که این زلزله در عمق 8 کیلومتری زمین بوده است، بیان کرد: نیروهای ما در آمادگی کامل برای مقابله با هر گونه خسارت های احتمالی را دارند.

مجتبی اکبری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان هم گفت: پس از پیگیری های انجام شده درباره زلزله 4 ریشتری مینودشت، تماس هایی با بخشدار کوهسارات و شورای روستا داشتیم که خوشبختانه خسارتی اعلام نشده است.

وی افزود: این زلزله در روستاهای منطقه احساس شده است ولی مشکلی برای منطقه ایجاد نکرده است.

کد مطلب 2452490

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