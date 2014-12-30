اصفهان جزو ۱۰ شهر آلوده دنیا و پنجمین استان صنعتی خاورمیانه است

محمد مهدی امین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان اصفهان از بزرگترین قطب‌های صنعتی کشور است که در برگیرنده برخی از صنایع بنیادی است.

وی بیان داشت: آلودگی هوا و صدا معضل اساسی زندگی در کلان شهرهای ماست. جامعه علمی هر کشوری علاوه بر تولیدات علمی در زمینه های پیشرو دنیا، می بایست بر اساس نیازهای واقعی و روزمره کشور جهت‌گیری کرده و به تولید محتوای علمی در این زمینه بپردازد.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکنون با انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی به دنبال ارایه راهکارها در برطرف کردن چالش های موجود بر سر راه آلودگی هوا است.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: این دانشکده در سه حیطه آموزش، تحقیقات و خدمات بهداشتی، ماموریت خود را در حوزه آلودگی هوا ایفا می کنند.

امین در خصوص هزینه سلامت (Health Coast) ناشی از آلاینده های محیط کار، محیط زیست و غیره گفت: بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت (WHO) سهم بار جهانی بیماری های مرتبط با آلاینده های محیط زیستی بین ۲۳ تا ۳۰ درصد است که با نگرش های مورد استفاده در ارزیابی مواجه، پرسشنامه، پایش محیط زیستی (هوا، آب، غذا و خاک)، پایش زیستی و ترکیب این سه نگرش فوق با روش های کالبراسیون و اعتبار بخشی درک میزان و مواجه می توانیم این هزینه ها را کاهش دهیم.

وی افزود: مرکز تحقیقات محیط زیست دانشکده بهداشت نیز با انجام پژوهش های محیط زیستی، وظیفه برقراری ارتباط فعال بین صنعت و دانشگاه را برعهده دارد، همچنین با تاسیس آزمایشگاه معتمد محیط زیست، آزمایش های متعددی در خصوص پارامترهای آلاینده های هوا، محیط زیست، بهداشت محیط کارگاه ها و کارخانه های صنعتی صورت می پذیرد.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعلام اینکه در مرکز تحقیقات این دانشکده روی محورهای مختلف آلودگی کار کردیم، ادامه داد: پایش و اندازه گیری آلودگی هوا، پایش آلاینده های محیطی به صورت فعال و غیر فعال، پایش زیستی، پایش با فن‌آوری نانو، سنجش از راه دور و ماهواره‌ای، اندازه گیری آلایندگی از منابع از جمله محورهای مورد بررسی در این مرکز تحقیقاتی است.

وی بیان داشت: بررسی آلودگی هوای محیط های بسته شهری منظور آلودگی های ناشی از منشا بیرونی بوده و شامل آلودگی هایی که منشا داخلی دارند نمی شود، مدل سازی و پیش بینی آلودگی هوا، مطالعات انتشار و منابع ساکن و متحرک از دیگر موضوعات مورد بررسی است.

امین گفت: حمل و نقل و ترافیک، صنعت، راهکارهای کاهش آلودگی هوا ،راهکارهای فنی، راهکارهای مدیریتی، سیاست گذاری، قوانین، ریزگردهای (هواویز) آلاینده هوا، ارزیابی ریسک، مواجه و اثرات بهداشتی آلودگی هوا ، اثرات آلودگی و هزینه های خارجی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و تنوع زیستی از مسائل مورد بحث در مرکز تحقیقات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه مطالعات منطقه ای و فرامرزی آلودگی هوا شامل تغییرات آب و هوا و لایه ازن نمی شود، اظهار داشت: آلودگی صوتی، راهکارهای کاهش، الگوی توسعه شهری و آلودگی هوا، آلودگی در مقیاس خرد شهری، آلودگی در مقیاس کلان شهری، جزایر حرارتی، آمایش سرزمین و کاربری اراضی، پراکندگی و چگالی جمعیت، آموزش و فرهنگ سازی در مورد آلودگی هوا و صدا از دیگر موضوعات است.