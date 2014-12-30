  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۹ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۴۹

شاخص بهای تولید کننده در آذرماه 93 اعلام شد

شاخص بهای تولید کننده در آذرماه 93 اعلام شد

بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1392 به میزان 16.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه (100=1390) به شرح ذیل است:

-  شاخص بهای تولید کننده در ‌ایران در آذر ماه 1393 به عدد209.2 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش یافت.

-  شاخص مذکور در آذر ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 13.1 درصد افزایش داشته است.

-  شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1392 به‌میزان 16.6  درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.

کد مطلب 2452495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها