شاخص بهای تولید کننده در آذرماه 93 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولید کننده در ایران براساس سال پایه (100=1390) به شرح ذیل است:

- شاخص بهای تولید کننده در ‌ایران در آذر ماه 1393 به عدد209.2 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش یافت.

- شاخص مذکور در آذر ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 13.1 درصد افزایش داشته است.

- شاخص بهای تولیدکننده در ایران، در دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه 1392 به‌میزان 16.6 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

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