مردم خواستار اقرار فتنه گران به اشتباه خود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عبودتیان ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت پنجمین سالروز حماسه مردمی روز 9 دی که در مسجد جامع گرگان برگزار شد گفت: امروز، پنجمین سالروز به بلوغ رسیدن نگرش ملت و همراهی با امام جامعه است و حرکت مردمی در روز 9 دی نشان داد که مردم ما هرگاه احساس تکلیف کنند به اقتضای زمانه به میدان می آیند.

عبودتیان با اشاره به بیان رهبری اظهار کرد: به گفته رهبر معظم انقلاب، از هر طرف که به واقعه روز 9 دی بنگیریم، بوی حسین بن علی (ع) از آن طرف به مشام می رسد و این موضوع را دشمنان ما سالیان سال متوجه نشده اند.

وی خاطرنشان کرد: رهبر مقتدر ما در طول 8 ماه فتنه انگیزی داخلی و خارجی عناصر بیگانه، یگانه پرچمدار بصیرت بود و مسئولان کشور را به تعمق در این مدت دعوت کرد.

وی با بیان اینکه دشمنان ما برای نابودی نظام دندان تیز کرده اند گفت: برای شکل گیری و حفظ این نظام خون های زیادی ریخته شده است و فتنه گران می خواستند به راحتی این مجاهدت ها را زیر پا بگذارند.

جانشین بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا کشور به حوادث پس از انتخابات اشاره کرد و گفت: فتنه گران مدعی تقلب گسترده در انتخابات بودند در حالی که چنین موضوعی امکان نداشت اتفاق بیفتد.

عبودتیان افزود: انتخابات سال 88 با حضور 40 میلیونی مردم پای صندوق های رای جای هیچ شک و شبهه ای در آن نبود و فتنه گران می خواستند این حضور را نادیده بگیرند.

وی اظهار کرد: مردم و رهبر ما صبر زیادی به خرج دادند تا اینکه آن اتفاقات مذموم در روز عاشورای حسینی رقم خورد و مردم دیگر صبر را جایز ندانستند.

وی به حضور میلیونی مردم در مراسم اربعین امسال اشاره و تصریح کرد: فتنه گران در سالروز عزای سالار و سرور شهیدان به هتک حرمت پرداختند و داشتند با آبروی نظام بازی می کردند.

جانشین بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا کشور خاطرنشان کرد: ملت ایران زمانی که چنین رفتارهایی را از فتنه گران دیدند بدون دعوت و هماهنگی قبلی در روز 9 دی به خیابان آمدند و بساط فتنه گران را جمع کردند.

سید احمد عبودتیان درباره نقش ماهواره ها در تفرقه مردم اظهار کرد: دشمنان ما حتی تلویزیون شیعی را نیز به راه انداخته اند و جریان تکفیری را در لندن ساماندهی می کنند و می خواهند در بین مردم و علما اختلاف ایجاد کنند.

وی افزود: همه ما باید به افرادی که مطلع زیان های ماهواره نیستند و گیرنده های آن را در خانه های خود نصب کرده اند باید هشدار دهیم که افرادی که آن را به راه انداخته اند به هیچ وجه دلسوز ما نیستند.

وی با بیان اینکه ما از همه فتنه گران کینه ای نداریم گفت: حرف ما و مردم با فتنه گران این است که اگر عمداً اشتباه کرده اند خداوند آنها را لعنت کند و اگر غیر عمد گرفتار فتنه شدند باید توبه کنند.

جانشین بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا کشور ضمن تاکید بر اینکه مردم خواهان اقرار به اشتباه فتنه گران هستند اظهار کرد: ما ملتی هستیم که همیشه روی پای خود ایستاده ایم و برای استقلال خود تلاش های زیادی کرده ایم.

عبودتیان در پایان گفت: کسانی که آگاهانه در مورد حوادث عاشورای سال 88 سکوت کرده اند، فریاد 20 میلیونی «لبیک یا حسین (ع)» در روز اربعین را ببینند و به اشتباه خود پی ببرند.