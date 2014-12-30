۹ دی شکستن بغض در گلوی ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکترغلامحسین غیب پرور ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان فارس با اشاره به فرا رسیدن روز ۹ دی ماه یادآور شد: توطئه های دشمنان بر علیه نظام جمهوری اسلامی هیچگاه تمامی ندارد و همواره به فکر راه های جدید برای اینگونه حرکتهای خود هستند.

وی تصریح کرد: دار و ندار ما مربوط به اسلام است و این اسلام است که باعث شده امروز در جهان سربلند باشیم و در طول دوران تاریخی نیز علما و انسانهای بزرگی بودند که برای ترویج اسلام تمام تلاش و داشته های خود را به میان گذاشتند.

فرمانده سپاه فجر استان فارس با بیان اینکه در هیچ کدام از وصیت نامه های شهدا نیست که نامی از اسلام برده نشده باشد یادآور شد: تا به امروز وصیت نامه ای را ندیدم که نام اسلام، امام حسین(ع)،امام(ره)، ولایت و...در آن وجود نداشته باشد که این حرکت دارای پیام بزرگی است.

سردار غیب پرور ادامه داد: اگر به درستی به دوران دفاع مقدس بپردازیم به طور حتم دیگر به چیزی نیاز نخواهیم داشت زیرا در آن دوران تمامی خواسته های ما وجود داشت.

وی افزود: پس از دوران دفاع مقدس در سال ۷۸ توطئه ای دیگر شکل گرفت، که مردم با بصیرت در ۱۸ تیر ماه همان سال به خیابانها آمدند و جواب دندان شکنی را به آنها دادند.

فرمانده سپاه فجر استان فارس، گفت: خداوند از دوم خردادی ها نگذرد که چه ظلم و جفایی به کشور و اسلام کردند تا جاییکه اطلاعات طبقه بندی شده کشور را در اختیار دشمنان قرار دادند.

سردار غیب پرور تاکید کرد: در سال ۸۸ انتخابات بهانه ای دیگر برای فعالیت دشمنان خارجی و داخلی شد و گروهی نیز هیزم برای این آتش آوردند.

وی افزود: از خواص کشور نیز آمدند ودر این آتش، هیزم ریختند که البته خودشان را سوزاندند.

وی یادآور شد: اینگونه حرکت ها ادامه داشت تا جاییکه فتنه گران در عاشورای حسینی پا را فراتر از حد خود گذشتند و در آن موقع بود که امت دیگر نتوانست تحمل کند.

فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت: کسانیکه اهل نماز باشند یا خیر، مسلمان باشند یا خیر همه به شخصیت والای امام حسین(ع) احترام می گذارند اما این فتنه گران در عاشورا به این بزرگوار توهین کردند که نتیجه این کار آنها نیز پایان صبر مردم و حرکت بزرگ ۹ دی بود.

سردار غیب پرور تاکید کرد: ۹ دی شکستن بغض در گلوی ملت بود و جانانه در مقابل کسانیکه به نام اسلام در مقابل اسلام ایستاده بودند قرار گرفتند که مانند همیشه پیروزی برای ملت بود.

وی تصریح کرد: البته باید به خاطر داشته باشیم که مردم شیراز در تاریخ هشتم و نهم دی ماه به خیابانها آمدند.