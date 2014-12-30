به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای غیر رسمی از اتلاف روزانه بیش از 40 میلیون متر مکعب گاز در تاسیسات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی حکایت دارد، آماری که شرکت ملی نفت هم به صورت تلویحی آن را تائید کرده است.

بر این اساس اخیرا طرحی درصنعت نفت به تصویب رسیده که در صورت اجرا گاز مشعل تاسیسات صنعت نفت و گاز با قیمتی بسیار ارزان به سرمایه گذاران بخش خصوصی که آن را جمع کنند فروخته خواهد شد.

علی کاردر معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران با تشریح جزئیات مزایده جمع آوری و فروش گازهای مشعل به بخش خصوصی از توافق وزرای نفت و نیرو برای سوآپ برق خبر داد و اعلام کرده است: متوسط قیمت فروش گازهای مشعل به سرمایه گذاران بخش خصوصی حدود سه سنت (معادل 100 تومان با قیمت فعلی دلار آزاد) است.

همزمان با تدوین و اجرای سیاست های جدید جمع آوری گازهای همراه نفت در سطح صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، شرکت ملی نفت ایران امروز با ارائه اولتیماتومی به پتروشیمی‌ها، اعلام کرد: اگر مشعل های مجتمع‌های پتروشیمی مطابق با برنامه زمان بندی کاهش نیابد، جرایم سنگین در انتظار آنها خواهد بود.

مهدی یوسفی از ابلاغ کتبی دستورالعمل کاهش گاز مشعل به مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد و گفت: در صورت کاهش نیافتن گاز مشعل بر اساس زمان بندی ارائه شده این مجتمع‌ها باید جریمه های سنگینی پرداخت کنند.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به تشکیل منظم کارگروه محیط زیست در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برای کاهش سوختن گازهای مشعل تصریح کرد: به دستور وزیر نفت همه مدیران عامل شرکت های فعال در این منطقه در این جلسه ها حضور دارند.

این مقام مسئول با تاکید بر این که کاهش اجباری گازهای مشعل به مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ابلاغ شده است، بیان کرد: این مجتمع ها باید هر دو هفته یکبار گزارشی از فعالیت های خود در زمینه اصلاحات فرآیندی برای تحقق این موضوع به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ارائه دهند.

یوسفی با بیان این که تاکنون در زمینه کاهش سوختن گازهای مشعل از ابتدای امسال فعالیتهای زیادی صورت گرفته است، گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی یک شرکت ژاپنی روزانه بیش از ٤,٥ میلیون متر مکعب گاز همراه در فلرهای پالایشگاه های فازهای پارس جنوبی سوزانده می شود که با تغییرات فرآیندی و عملیاتی در این پالایشگاه ها این رقم به حدود یک میلیون متر مکعب رسیده است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با یادآوری این که انبار مکانیزه گوگرد منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس راه اندازی شده است، گفت: هم اکنون عملیات انتقال ١٢٠ هزار تن گوگردهای انبار رو باز به انبار مکانیزه مراحل نهایی خود را سپری کرده است و از این پس تولید گوگرد روزانه ٢٠٠ تنی هر فاز پارس جنوبی به این انبار ارسال می شود.