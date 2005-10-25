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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۱۷

عضو شوراي مركزي بسيج مدرسه علميه معصوميه قم در گفتگو با "مهر":

طلاب مدرسه علميه معصوميه به كمك مردم منطقه محروم عنبرآباد جيرفت شتافتند

عضو شوراي مركزي بسيج مدرسه علميه معصوميه قم گفت: جمعي از طلاب مدرسه علميه معصوميه به منظور كمك به مردم منطقه محروم عنبرآباد جيرفت كرمان عازم اين منطقه شدند.

محمد بهرامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود: طلاب مدرسه علميه معصوميه قم به منظور كمك رساني، رايزني با مسئولان محلي و تبليغ مذهبي در قالب يك اردوي جهادي به منطقه عنبرآباد جيرفت كرمان اعزام شدند.

وي يادآور شد: نمايشگاهي نيز پيش از ماه مبارك رمضان برگزار شد كه در اين نمايشگاه كمك هاي مردمي اعم از كمك هاي نقدي، پوشاك، خوراك، دارو و ... جمع آوري شد كه اين كمك توسط طلاب به منطقه عنبرآباد ارسال شده است.

عضو شوراي مركزي بسيج مدرسه علميه معصوميه قم اضافه كرد: مشابه چنين اقدامي در سال 1381 نيز صورت گرفته بود و تعدادي از طلاب به جمع آوري اخبار و مصاحبه با مردم مناطق محروم پرداختند كه انعكاس خوبي نيز در جامعه به همراه داشت.

کد مطلب 245250

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