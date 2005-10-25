طلاب مدرسه علميه معصوميه به كمك مردم منطقه محروم عنبرآباد جيرفت شتافتند

محمد بهرامي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود: طلاب مدرسه علميه معصوميه قم به منظور كمك رساني، رايزني با مسئولان محلي و تبليغ مذهبي در قالب يك اردوي جهادي به منطقه عنبرآباد جيرفت كرمان اعزام شدند.

وي يادآور شد: نمايشگاهي نيز پيش از ماه مبارك رمضان برگزار شد كه در اين نمايشگاه كمك هاي مردمي اعم از كمك هاي نقدي، پوشاك، خوراك، دارو و ... جمع آوري شد كه اين كمك توسط طلاب به منطقه عنبرآباد ارسال شده است.

عضو شوراي مركزي بسيج مدرسه علميه معصوميه قم اضافه كرد: مشابه چنين اقدامي در سال 1381 نيز صورت گرفته بود و تعدادي از طلاب به جمع آوري اخبار و مصاحبه با مردم مناطق محروم پرداختند كه انعكاس خوبي نيز در جامعه به همراه داشت.