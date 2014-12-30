به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینی رئیس ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی در اولین همایش ملی علمداران بصیرت با بیان اینکه امروز عده‌ای می‌خواهند حماسه 9 دی را کتمان و بایکوت کنند اظهار داشت: ما امروز در همین تهران می‌بینیم که برنامه‌های بسیار مناسبی برای بزرگداشت حماسه 9 دی در حال برگزاری است و همه سازمان‌های فرهنگی در تهران باید قدردان ظرفیت‌های فرهنگی پای کار انقلاب باشند.

وی افزود: در طول سال باید ارتباط خوبی توسط سازمان‌های فرهنگی از جمله شهرداری تهران با فعالان فرهنگی جبهه انقلاب برقرار شود و بتوان به درستی از این ظرفیت عظیم مردمی استفاده کرد.

ناینی با اشاره به حرکت‌های عظیم مردمی‌ای که از ابتدای انقلاب تاکنون شاهد بودیم گفت: آنچه باعث شد حرکت مردمی 9 دی در تاریخ اهمیت پیدا کند به خاطر ویژگی‌هایی از جمله موقعیت‌شناسی، اقدام به لحظه و فراگیری آن بود.

رئیس ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی با بیان اینکه غربی‌ها اعلام کرده بودند که سال 88 پایان کار نظام جمهوری اسلامی است گفت: فتنه 88 مساله‌ای بسیار پیچیده بود، تنها هدفش مواجهه با نظام اسلامی بود و اساس شکل‌گیری آن برای فروپاشی نظام طراحی شده بود که غربی‌ها به این موضوع بسیار دل بسته بودند.

وی افزود: غرب با تمام ظرفیت خود به میدان آمد زیرا مطمئن به براندازی جمهوری اسلامی ایران بود اما ایراد آن این بود که قدرت ولایت، عاشورا و مردم را برآورد نکرد.

نائینی با اشاره به پیام اصلی حماسه 9 دی به جبهه استکبار گفت: پیام اصلی حماسه 9 دی مردم به غرب این بود که امکان فروپاشی نظام از درون ممکن نیست چراکه این کشور تحت عنایت خداوند است و طبق فرموده رهبری در روز 9 دی دست خدا از آستین ملت بیرون آمد.

وی گفت: 4.5 میلیون نفری که در روز 9 دی به صحنه آمدند کسانی بودند که در انتخابات 88 شرکت کردند و در روز 9 دی گرایش‌های سیاسی مختلف خود را دخالت ندادند و برای دفاع از نظام به میدان آمدند.

رئیس ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی با بیان اینکه ملت یکپارچه در روز 9 دی با حاکمیت اعلام همبستگی کرد گفت: رسانه‌های غربی راهپیمایی آن روز را با مراسم تشییع پیکر امام خمینی(ره) و راهپیمایی‌های ابتدای انقلاب مقایسه کردند.

نائینی به مشاهدات خود از حضور میلیونی مردم در روز 9 دی سال 88 اشاره کرد و اظهار داشت: من در همان روز ساعت یک بعدازظهر به میدان انقلاب رفتم و دیدم جمعیت به صورت متراکم آمده است و بعد از یکی دو ساعت به ما اعلام کردند که جمعیت از میدان انقلاب تا خیابان دماوند ادامه دارد که این اتفاق را شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پیش‌بینی نکرده بود.

وی افزود: ما در آن روز امکانات صوتی و تصویری محدودی را پیش‌بینی کردیم که در نهایت و با زحمت از طریق بالگرد ناجا از جمعیت حاضر در مسیرهای منتهی به میدان انقلاب تصویربرداری کردیم که حتی استفاده از این بالگرد بدون مجوز شورای عالی امنیت ملی و با مجوز قرارگاه ولی امر صورت گرفته بود.